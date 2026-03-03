Pakistán atacó la la base de Bagram

Kabul, Afganistán.- El Gobierno talibán confirmó haber sido objeto de un ataque paquistaní contra las inmediaciones de la base de Bagram, el mayor complejo militar de Afganistán, y una respuesta inmediata contra instalaciones estratégicas en suelo paquistaní.

"La aviación de Pakistán ha violado nuestra soberanía golpeando Kabul y el perímetro de Bagram", la fortaleza militar que durante dos décadas fue el símbolo del poder de EU en la región, y hoy es el pilar logístico de los talibanes.

Bagram, una instalación situada a unos 50 kilómetros al norte de la capital, funcionó durante dos décadas como el centro de operaciones de EU y la OTAN en la región antes de pasar a control talibán en 2021.

Tras la incursión en Bagram, los talibanes informaron del inicio de operaciones aéreas dirigidas a centros de mando de Pakistán. "Nuestra Fuerza Aérea ha llevado a cabo ataques contra la base Nur Khan en Rawalpindi y el cuartel de la 12ª División en Quetta", detalló.

La base de Nur Khan se encuentra en Rawalpindi, ciudad que alberga el Cuartel General del Ejército paquistaní, a escasos kilómetros de la capital, Islamabad.

El Ministerio de Defensa de Afganistán afirmó haber causado daños en estas instalaciones en represalia por las incursiones que alcanzaron la capital afgana y Bagram durante la noche y la madrugada de este martes.

El Gobierno de Pakistán aseguró que 415 combatientes talibanes han muerto y ha bombardeado 46 posiciones dentro del territorio afgano como parte de su actual guerra transfronteriza con Kabul, bautizada oficialmente como ´Operación Ghazb lil Haq´ (La Ira por la Verdad).

Según el balance de daños, difundido por el ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, las fuerzas paquistaníes han causado además más de 580 heridos en las filas del Gobierno de Kabul.

El informe oficial subraya daños a la infraestructura fronteriza y militar del régimen talibán, con la destrucción de 182 puestos de control afganos y haber capturado otros 31.