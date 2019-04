Palestina pide en la ONU una respuesta a las promesas de Netanyahu de anexión de partes de Cijordania

El embajador palestino ante Naciones Unidas, Riyad Mansur, aprovechó un debate en el Consejo de Seguridad para denunciar las "cínicas declaraciones" de autoridades israelíes sobre la posible anexión de asentamientos construidos en los territorios ocupados.



Mansur acusó a Netanyahu de "presumir descaradamente" de esas intenciones, que supondrían una nueva violación de la legislación internacional por parte de Israel.



El primer ministro israelí, que ganó los recientes comicios y continuará en el poder, prometió durante la campaña electoral que anexionará al menos parte de los territorios ocupados, donde la comunidad internacional apuesta por crear el futuro Estado palestino.



Según Mansur, el apoyo total de Estados Unidos ha "envalentonado" a Israel para continuar violando leyes y el "apetito expansionista" de sus líderes no deja de crecer.



El diplomático palestino insistió en que, ante este comportamiento, no bastan condenas, sino que se requieren "acciones" para que Israel rinda cuentas y respete las normas internacionales.



Además, aseguró que las perspectivas de paz son cada vez más lejanas, tras unos resultados electorales que "han reforzado a la extrema derecha que gobierna Israel como un Estado racista y de apartheid bajo el primer ministro Netanyahu".



Del otro lado, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, defendió la postura de su Gobierno sobre posibles anexiones en Cisjordania, para lo que se sirvió entre otras cosas de la Biblia.



"No reconocer el derecho de los judíos a la autodeterminación en las tierras de Israel nos aleja de forjar la paz en el futuro. Culpar a las comunidades judías de Judea y Samaria (Cisjordania) de la falta de paz entre israelíes y palestinos sería como poco un olvido deliberado de la historia", recalcó.



En todo caso, Danon reiteró que no se tomarán medidas en ese sentido hasta que Estados Unidos desvele el plan de paz que prepara.



Naciones Unidas, mientras tanto, volvió a denunciar este lunes que Israel ha seguido ampliando durante los últimos meses los asentamientos, que "son una violación de la ley internacional".