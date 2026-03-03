Palestinos tienen temor a abandono

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Algunos palestinos temen que la guerra desencadenada por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán puedan eclipsar la frágil situación en Gaza, poco más de una semana después de que el presidente estadounidense Donald Trump recaudara millas de millones de dólares en promesas para la reconstrucción del territorio e intentara impulsar un alto al fuego.

Los residentes afirman que tienen miedo al abandono ya la privación después de que Israel, tras los ataques del fin de semana, cerrara todos los cruces hacia su territorio devastado de más de 2 millones de habitantes.

COGAT, el organismo militar israelí que supervisa los asuntos civiles en Gaza, ha cerrado los cruces hacia el territorio y ha congelado la entrada y salida de trabajadores humanitarios porque, según afirma, los cruces no pueden operarse de forma segura bajo fuego. Indicó que los cruces se reabrirán tan pronto como sea posible.

Los atribulados palestinos dijeron a The Associated Press que se apresuraban a los mercados, atormentados por los recuerdos de la dolorosa escasez de alimentos del año pasado, tras meses del bloqueo de Israel. Se calcularon que parte de Gaza, alrededor de la Ciudad de Gaza, estaba en situación de hambruna.

"Cuando se cierran los cruces, todo queda suspendido en el mercado", manifestó Osamda Hanoda, de Jan Yunis. "Los precios suben y la gente vive en la miseria".

Mientras Oriente Medio se vuelca hacia otra guerra, algunos palestinos ven un beneficio: el ejército israelí está distraído.

"Lo bueno es que el sonido de explosiones y demoliciones ahora es raro cerca de la línea amarilla", dijo Ahmed Abu Jahl, de la Ciudad de Gaza, al referirse a la línea que divide Gaza y delimita aproximadamente la mitad del territorio controlado por los israelíes.