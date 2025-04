El legado ambiental del Papa Francisco

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Pocos momentos del papado de Francisco ejemplifican su comprensión de los efectos del cambio climático y la necesidad de abordarlo como la misa que celebró bajo la lluvia en Tacloban, Filipinas, en 2015.

Usando uno de los ponchos amarillos de plástico que fueron entregados a los fieles, Francisco experimentó de primera mano el tipo de tormentas extrañas y extremas que los científicos atribuyen al calentamiento global y que azotan cada vez más a islas vulnerables.

Había viajado a Tacloban, en la isla de Leyte, para consolar a los sobrevivientes de la tormenta más fuerte jamás registrada, el tifón Haiyan. Con vientos de 310 kilómetro por hora, la tormenta del 11 de noviembre de 2013 mató a más de 7.300 personas, arrasó con aldeas enteras y desplazó a unos cinco millones de residentes.

Dos años después, cuando otra tormenta se acercaba a Tacloban, Francisco tuvo que acortar su visita para salir de la isla.

"Muchos de ustedes lo han perdido todo. No sé qué decirles", dijo a la multitud en el embarrado campo del aeropuerto de Tacloban mientras el viento casi derriba los candelabros del altar.

Ese día, Francisco guardó silencio ante el dolor de los supervivientes y la devastación que vio. Pero lo canalizaría unos meses más tarde, cuando publicó su histórica encíclica, "Alabado seas", que presentaba el cuidado del planeta como una preocupación moral existencial y urgente.

La primera encíclica ecológica

El documento, escrito para inspirar a los asistentes a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se llevó a cabo en París en 2015, acusaba a la economía "estructuralmente perversa" e impulsada por las ganancias del norte global de devastar la Tierra y convertirla en un "montón de inmundicia".

Los pobres, los pueblos indígenas y los isleños como los de Tacloban son los que más sufren, argumentó, siendo los más afectados por las crecientes sequías, tormentas extremas, deforestación y contaminación.

Fue la primera encíclica ecológica y afirmó al jesuita argentino, que en su juventud estudió química, como una voz autorizada en el movimiento ambientalista. Citado posteriormente por presidentes y científicos, el documento inspiró una coalición mundial basada en la fe para tratar de salvar la creación de Dios antes de que fuera demasiado tarde.

"Creo que entendió desde el principio que hay tres relaciones que tenían que ser regeneradas: nuestra relación con Dios, nuestra relación con el mundo creado y nuestra relación con nuestros semejantes", dijo el biógrafo papal Austen Ivereigh.

No siempre fue así.

Una conversión en 2007 en Brasil

Francisco tuvo una pronunciada curva de aprendizaje en cuanto al medio ambiente, tal como ocurrió con los abusos sexuales del clero, que inicialmente calificó de exagerados.

Él mismo señaló una reunión de obispos latinoamericanos y caribeños en 2007 en Aparecida, Brasil, como el momento de su despertar ecológico.

Allí, el excardenal Jorge Mario Bergoglio había sido elegido para redactar el documento final de la conferencia y estaba bajo presión para incluir llamamientos de los obispos brasileños para resaltar la difícil situación de la Amazonía.

Bergoglio, el arzobispo de la zona urbana de Buenos Aires, de rostro adusto, no entendió a qué se debía tanto alboroto.

"Al principio estaba un poco molesto", escribió Francisco en el libro de 2020 "Let Us Dream". "Me pareció excesivo".

Al final de la reunión, Bergoglio estaba convertido y convencido.

El documento final de Aparecida dedicó varias secciones al medio ambiente: denunció a las empresas extractivas multinacionales que saquearon los recursos de la región a expensas de los pobres. Advirtió sobre el derretimiento de los glaciares y los efectos de la pérdida de biodiversidad. Presentó la devastación del planeta como un asalto al plan divino de Dios que violaba el imperativo bíblico de "cultivar y cuidar" la creación.

Esos mismos temas más tarde encontrarían prominencia en "Alabado seas", que tomó su nombre de la primera línea repetida del "Cántico de las criaturas", una de las canciones poéticas más conocidas del homónimo del pontífice, amante de la naturaleza, San Francisco de Asís.

También se destacarían en el Sínodo del Amazonas que Francisco convocó en el Vaticano en 2019, una reunión de obispos y pueblos indígenas para abordar cómo la Iglesia católica podría y debería responder a la difícil situación del Amazonas y su gente empobrecida.

"Creo que la contribución más importante del papa fue insistir en el aspecto ético del debate sobre la justicia climática", dijo Giuseppe Onofrio, director de Greenpeace Italia. "Que los pobres eran los que menos contribuían a la contaminación y la crisis climática, pero estaban pagando el precio más alto".

Cómo el medio ambiente afecta a todos los demás males

En muchos sentidos, esas mismas cuestiones también definirían gran parte del papado de Francisco. Llegó a considerar que la causa ambiental encapsulaba casi todos los demás males que afligían a la humanidad en el siglo XXI: pobreza, injusticia social y económica, migración y lo que llamó la "cultura del descarte", un crisol de problemas que, estaba convencido, sólo podía abordarse de manera integral.

"Creo que, en Aparecida, escuchar a tantos obispos diferentes hablar sobre lo que se estaba deteriorando, pero también sobre lo que la gente estaba sufriendo, realmente lo impresionó", dijo el cardenal Michael Czerny, el jesuita canadiense a quien Francisco más tarde confiaría el expediente ecológico.

El mandato de Czerny resumió la visión de Francisco de una "ecología integral", que abarcaba el medio ambiente, la respuesta del Vaticano a la pandemia de COVID-19, su institución caritativa (Cáritas), la defensa de los migrantes, el desarrollo económico y su campaña antinuclear.

El enfoque multifacético fue intencional, dijo Czerny, para establecer un nuevo pensamiento sobre la ecología que fuera más allá del concepto politizado de defensa de lo "verde" hacia algo más grande y no negociable: la relación de la humanidad con Dios y la creación.

"Todo está conectado", le gustaba decir a Francisco.

Un legado del papa Pablo VI

No fue el primer papa en abrazar la causa ecológica. Según el libro "Los papas y la Ecología", el papa Pablo VI fue el primer pontífice en referirse a una "catástrofe ecológica" en un discurso de 1970 ante una agencia alimentaria de Naciones Unidas.

El papa San Juan Pablo II ignoró en gran medida el medio ambiente, aunque escribió el primer manifiesto verdaderamente ecológico: su mensaje del Día Mundial de la Paz de 1990, que vinculaba el estilo de vida consumista con el deterioro ambiental.

Benedicto XVI era conocido como el "papa verde", principalmente por haber instalado paneles solares en el auditorio del Vaticano y haber iniciado una campaña de plantación de árboles para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero de la Ciudad del Vaticano.

Francisco publicó una actualización de "Alabado seas" en 2023, justo antes de la conferencia climática de la ONU en Dubái. Si bien es consistente con el texto original, la actualización evidenció que Francisco se había vuelto más urgente en su alarma.

Se mostró aún más dispuesto a señalar a los mayores emisores de gases de efecto invernadero, especialmente Estados Unidos, y criticó a quienes, incluso en la Iglesia, negaban las causas humanas del calentamiento global.

"Demostró que comprendía lo que estaba sucediendo en el mundo y veía el mundo desde el punto de vista, como él decía, de las periferias, de los márgenes", dijo Ivereigh, el biógrafo papal.

"Llevó los márgenes al centro".