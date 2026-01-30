Papa pide respetar la verdad en casos de abuso

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV instó este jueves a tratar casos de delitos reservados al Dicasterio de la Doctrina de la Fe, entre los que se encuentran los de abusos, respetando "la justicia, la verdad y la caridad".

León XIV mantuvo un encuentro este jueves con los participantes en la plenaria del Dicasterio de la Doctrina de la Fe e indicó la necesidad ed "acoger y acompañar, con toda benevolencia y discernimiento, a los obispos y superiores generales llamados a tratar casos de delitos reservados" a este ministerio vaticano.

"Es un ámbito ministerial muy delicado, en el que es fundamental velar por que se respeten y cumplan siempre las exigencias de la justicia, la verdad y la caridad", subrayó León XIV.

El pontífice estadounidense y peruano también expresó su gratitud por los numerosos documentos elaborados por el Dicasterio "sobre cuestiones a menudo muy delicadas" como la declaración "Dignitas infinita", sobre la dignidad humana, que, observó "en estos tiempos se ve «gravemente amenazada» por las guerras en curso y por «una economía que prioriza el lucro".

Robert Prevost también valoró el trabajo de este ministerio vaticano en la transmisión de la fe.