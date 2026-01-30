logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Papa pide respetar la verdad en casos de abuso

Por EFE

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Papa pide respetar la verdad en casos de abuso

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV instó este jueves a tratar casos de delitos reservados al Dicasterio de la Doctrina de la Fe, entre los que se encuentran los de abusos, respetando "la justicia, la verdad y la caridad".

León XIV mantuvo un encuentro este jueves con los participantes en la plenaria del Dicasterio de la Doctrina de la Fe e indicó la necesidad ed "acoger y acompañar, con toda benevolencia y discernimiento, a los obispos y superiores generales llamados a tratar casos de delitos reservados" a este ministerio vaticano.

"Es un ámbito ministerial muy delicado, en el que es fundamental velar por que se respeten y cumplan siempre las exigencias de la justicia, la verdad y la caridad", subrayó León XIV.

El pontífice estadounidense y peruano también expresó su gratitud por los numerosos documentos elaborados por el Dicasterio "sobre cuestiones a menudo muy delicadas" como la declaración "Dignitas infinita", sobre la dignidad humana, que, observó "en estos tiempos se ve «gravemente amenazada» por las guerras en curso y por «una economía que prioriza el lucro".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Robert Prevost también valoró el trabajo de este ministerio vaticano en la transmisión de la fe.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Donald Trump demanda al IRS y Departamento del Tesoro por filtración de información fiscal
    Donald Trump demanda al IRS y Departamento del Tesoro por filtración de información fiscal

    Donald Trump demanda al IRS y Departamento del Tesoro por filtración de información fiscal

    SLP

    AP

    Charles Edward Littlejohn condenado por filtrar información fiscal de Trump a medios.

    Melania Trump revela detalles de su vida antes de la investidura en documental
    Melania Trump revela detalles de su vida antes de la investidura en documental

    Melania Trump revela detalles de su vida antes de la investidura en documental

    SLP

    EFE

    La primera dama expone su día a día antes de la investidura de Donald Trump en un documental exclusivo.

    Uso de gas lacrimógeno en centro de custodia de inmigrantes en Florida
    Uso de gas lacrimógeno en centro de custodia de inmigrantes en Florida

    Uso de gas lacrimógeno en centro de custodia de inmigrantes en Florida

    SLP

    AP

    Detenidos rociados con gas lacrimógeno en centro de custodia de inmigrantes en Florida. Incidentes y controversias.

    Trump amenaza con arancel del 50% a Canadá por aviones vendidos en EE. UU.
    Trump amenaza con arancel del 50% a Canadá por aviones vendidos en EE. UU.

    Trump amenaza con arancel del 50% a Canadá por aviones vendidos en EE. UU.

    SLP

    AP

    Las tensiones comerciales entre EE. UU. y Canadá se intensifican por disputa en aranceles de aviones