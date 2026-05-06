Paran transportistas públicos en Bolivia

LA PAZ, Bolivia.- Los transportistas públicos pararon el martes en la mayoría de las regiones de Bolivia y bloquearon carreteras para reclamarle al presidente Rodrigo Paz que cumpla la promesa de mejorar la calidad de la gasolina y resarcir a los dueños de vehículos dañados.

Tarija, Oruro y Potosí, al sur; Cochabamba, en el centro, y Beni, La Paz y su vecina de El Alto, al norte, amanecieron sin autobuses del transporte público.

La policía reportó por la mañana al menos 70 puntos de bloqueo que afectaban los accesos entre el oriente y occidente.

El paro se da en medio de una escalada de conflictos contra Paz, cuyo gobierno intenta dialogar con los diferentes sectores.

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En La Paz el centro estaba paralizado nuevamente en exigencia de gasolina de mejor calidad, por lo que la mayoría de las unidades educativas optaron por dar clases virtuales.

En Santa Cruz, el motor económico del país, los conductores no acataron el paro, pero en ciudades vecinas sí se registraron bloqueos, en su mayoría de motocicletas que se usan de taxi.

"Estamos cansados de las promesas del gobierno en papeles. La gasolina continúa mala", dijo el secretario general de la Confederación de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui.