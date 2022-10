Parejas gay cubanas contraen nupcias

Santa Clara, Cuba.- Con las manos apretadas y temblorosas y sus largos vestidos de gala, Lisset y Liusba subieron en silencio la decena de peldaños de las oficinas de la notaría. Adelante iban sus dos pequeñas hijas.

Casi una hora después, cuando hacían el recorrido inverso, ya no había tensión en sus rostros sino sonrisas. Desde ese momento eran esposas, una posibilidad abierta hace apenas tres semanas en Cuba tras la entrada en vigor de un amplio Código de las Familias que contempla desde los matrimonios igualitarios hasta los vientres subrogados.

“Es el gran día”, dijo a The Associated Press Liusba Grajales, administradora de la central Universidad de Las Villas en la provincia de Santa Clara -a unos 250 kilómetros de la capital-. “Amor y es amor, tal como se da. Sin imposición, sin prejuicios... no sé si reír o llorar. Es un encuentro muy grande de emociones”.

Unos metros más allá Lisset Díaz, una bailarina de 34 años, rebosaba de alegría. «Me siento orgullosa», agregó.

La pareja, que lleva más de siete años de relación, fue de las primeras en tomar la decisión de unirse legalmente en Cuba tras la aprobación del Código de las Familias, cuyo texto fue debatido por meses y sometido a un referendo ante una fuerte campaña contraria de evangélicos que rechazaban el matrimonio gay.