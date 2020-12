París despedirá 2020 con un concierto de Jarre desde una Notre Dame virtual

PARÍS (EFE).- París renunciará este año a sus tradicionales fuegos artificiales de Nochevieja y ofrecerá en su lugar un concierto del compositor y productor francés de música electrónica Jean-Michel Jarre, que actuará desde una Notre Dame virtual.



Esta nueva experiencia, según dijo el propio artista este martes en un comunicado, quiere enviar un mensaje de esperanza para 2021 y celebrar el cambio de año de una manera "futurista y festiva", en la que se han unido tanto la alcaldía de la capital como la Unesco.

Notre Dame, que se incendió en abril de 2019 y todavía está en proceso de restauración, "tiene un lugar en el imaginario colectivo, es un símbolo de la fuerza y del patrimonio mundial que nos une a todos", señaló esa nota.

El concierto, de 45 minutos, empezará a las 23.25 (22.25 GMT) el 31 de diciembre, será gratuito y podrá seguirse por internet, en plataformas como Youtube, Facebook o VRChat.

Según sus organizadores, es una invitación a viajar hacia un mundo virtual de fantasía, igual de llamativo que los espectáculos habituales de Jarre, conocido por títulos como "Équinoxe" u "Oxygène".

El espectáculo ha sido bautizado "Welcome to the other side" (Bienvenido al otro lado) y se presenta como una fiesta en la que todo el mundo, incluidos quienes están aislados social o geográficamente por la pandemia, pueda celebrar de forma colectiva la Nochevieja.