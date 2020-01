Paris Hilton presenta "Cooking with Paris" en Youtube

Paris Hilton ha emprendido un nuevo capítulo en su carrera al presentar el primer capítulo del programa "Cooking with Paris", una nueva sección en su canal de Youtube, en el cual tiene más de 290 mil suscriptores.

En este primer capítulo de "Cooking with Paris", Hilton enseña a sus seguidores a preparar lasaña. "Como todos saben, bueno, no todos, solo los que sí, saben que soy una cocinera asombrosa. Desde que era pequeña recuerdo ir con mi mamá a la cocina, en donde hacía estas asombrosas pastas y lasañas para Día de Acción de Gracias, Navidad... recuerdo sentarme en la barra de la cocina y verla cocinar, pero también hornear y cocinar con ella. Así es que les voy a enseñar cómo hacer lasaña. ¡Hagámoslo!", explica Hilton al comienzo de su video.

De acuerdo con el video, para hacer la "Lasaña de Paris" necesitas: tallarines de lasaña, dientes de ajo, cebolla (opcional), pimienta, sal rosa del himalaya, queso ricotta, mozzarella desmoronado, salsa de jitomate y carne (la que prefieras), cabe señalar que la heredera hotelera no hace mención de cantidades.

A lo largo del video, Paris comparte "tips" como comprar pasta de lasaña que no necesita cocinarse porque "es mucho más fácil", comprar mozzarella ya desmoronado para no tener que hacerlo uno mismo, por mencionar algunos o checar constantemente el tiempo de cocción del relleno para evitar que se queme.

El primer capítulo de "Cooking with Paris" cuenta ya con 2, 803, 677 millones de visualizaciones y, aparentemente, será un show semanal. "Espero hayan disfrutado mi pequeño show de cocina. Estaré cocinando más así es que díganme qué es lo que debería de cocinar próximamente", se despide la millonaria.