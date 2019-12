Parlamento indio aprueba ley de ciudadanía para inmigrantes pese a protestas

El Parlamento de la India aprobó este miércoles una controvertida enmienda legal para otorgar la ciudadanía a inmigrantes no musulmanes de países vecinos, en medio de fuertes protestas que han provocado la movilización del Ejército en el noreste del país.



La enmienda de la ley presentada por el Gobierno que encabeza el nacionalista hindú Narendra Modi el pasado lunes consiguió su aprobación con el apoyo de 125 miembros de la cámara alta y el rechazo de 105 legisladores.



La ley presentada, discutida y aprobada por el parlamento bicameral en tres días, pretende conceder la ciudadanía a inmigrantes irregulares hindúes, sijs, budistas, jainistas, parsis y cristianos procedentes de Afganistán, Pakistán y Bangladesh.



El Gobierno indio ha justificado la enmienda por la necesidad de acoger a las minorías religiosas que son víctima de persecuciones en los países vecinos de mayoría musulmana.



"En Pakistán, las mujeres hindúes y sij son secuestradas y convertidas por la fuerza al Islam. De los 428 templos, solo quedan 20. Solo el 3,7% de las minorías religiosas quedan en Pakistán", dijo el ministro indio del Interior, Amit Shah, en la sesión para asegurar que las minorías han enfrentado fuertes persecuciones y torturas en estos países.



FUERTE OPOSICIÓN



Los legisladores votaron la enmienda de la norma tras cerca de diez horas de intenso debate, y la oposición de varios partidos, entre ellos el histórico Partido del Congreso que denunció que la norma va en contra de la fundación laica de la India al vincular la ciudadanía con la religión.



"La religión no puede ser un factor para considerar si a una persona se le debe otorgar la ciudadanía o no, este proyecto de ley da vida legal a la teoría de las dos naciones", dijo durante su intervención Kapil Sibal, del Partido del Congreso.



"No conviertas la República de la India en una República Jurásica con dos dinosaurios", añadió.



Los detractores de la ley acusaron al Gobierno de hacer de este proyecto un filtro para otorgar ciudadanía únicamente a los hindúes excluyendo intencionalmente a los musulmanes.



Por su parte, el primer ministro indio celebró la victoria como "un día histórico para la India y el espíritu de compasión y hermandad" de la nación.



"Este proyecto de ley aliviará el sufrimiento de muchos que enfrentaron persecución durante años", añadió en un mensaje publicado en la red social Twitter.



PROTESTAS EN EL NORESTE DEL PAÍS



La autoridades impusieron hoy restricciones y movilizó al Ejército en partes del noreste del país debido a las fuertes protestas y la crispación social por la polémica enmienda.



En el estado de Assam, las autoridades impusieron un bloqueo a las redes de telecomunicaciones e internet y ordenaron un toque de queda en la capital, Guwahati, ante el recrudecimiento de las manifestaciones, que dejaron imágenes de vehículos quemados.



El gobierno estatal justificó las restricciones "debido a las protestas en varias partes del estado y a las probabilidades de que se intensifiquen", de acuerdo con una notificación.



Otras ciudades de la India, como Nueva Delhi o Bombay, también fueron escenario este miércoles de protestas contra la enmienda.



La organización Human Rights Watch (HRW) denunció hoy en un comunicado que la ley "es discriminatoria al basarse en la religión" y "suena hueca porque excluye a los ahmadiya de Pakistán y a los rohinyás de Birmania", ambos grupos musulmanes que han sido perseguidos en sus respectivos países.