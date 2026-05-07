Parte rumbo a Canarias barco con brote viral

Praia, Cabo Verde.- Dos pacientes con hantavirus y uno sospechoso de estar infectado fueron evacuados el miércoles del crucero donde se reportó el brote, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). El barco luego zarpó de Cabo Verde con casi 150 personas a bordo —aisladas en sus camarotes— y va rumbo a las islas Canarias, en España.

Imágenes de The Associated Press mostraban a trabajadores médicos con equipo hermético evacuando a tres pacientes, entre ellos el médico británico del barco. Dos de los pacientes llegaron el miércoles por la noche al aeropuerto de Ámsterdam y fueron trasladados a diversos hospitales.

Su viaje a las Canarias tomará tres o cuatro días, aseguró el Ministerio de Sanidad de España. La llegada "no representará ningún riesgo para el público", aseveró el ministerio.

Tres personas han muerto y un cuerpo permanece en el barco, declaró la OMS. De los ocho casos registrados, cinco fueron confirmados por pruebas de laboratorio.

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Por lo general, el hantavirus se propaga al inhalar excrementos de roedores contaminados y puede transmitirse de persona a persona, aunque eso es raro, según la OMS, cuya principal experta en epidemias dijo que el riesgo para el público es bajo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda apuntó que las tres personas evacuadas el miércoles son un holandés de 41 años, un británico de 56 y un alemán de 65.

Mientras tanto, las autoridades dijeron que los pasajeros dieron positivo para el virus de los Andes, una especie de hantavirus que se encuentra en Sudamérica, principalmente en Argentina y Chile.

"Esto no es el próximo COVID, pero es una enfermedad infecciosa grave", aseveró la principal experta en epidemias de la OMS, Maria Van Kerkhove. "La mayoría de las personas nunca estarán expuestas a esto".

En Santa Elena fue bajado el cuerpo del hombre holandés sospechoso de ser el primer caso de hantavirus a bordo.

Su esposa voló a Sudáfrica, donde se desplomó en el aeropuerto de Johannesburgo y murió. Más tarde, un británico fue evacuado en la isla Ascensión y trasladado a Sudáfrica.