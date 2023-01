Partidarios del ruso Navalny se manifiestan en Berlín

Partidarios del dirigente opositor ruso Alexey Navalny han instalado frente a la embajada rusa en Berlín una réplica de la diminuta "celda de castigo" en la que pasó 91 días en 2022, para tratar de elevar la conciencia sobre su situación.

Un centenar de personas, entre ellas Oleg, el hermano de Navalny, asistieron a la manifestación en el célebre bulevar Unter den Linden, algunos con carteles que pedían la libertad de los presos políticos rusos y otros que reclamaban enjuiciar al presidente Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania.

"Hay una conexión entre lo que le sucede a Alexey Navalny y la guerra en Ucrania", dijo Leonid Volkov, presidente de la organización anticorrupción fundada por Navalny hace más de 10 años.

Volkov dijo que el envenenamiento de Navalny en 2020 y su encarcelamiento al regresar de Alemania —ahora purga en Rusia una pena de nueve años por fraude— fueron parte de la represión de la oposición rusa antes de lanzar el ataque a Ucrania.

Dijo que Navalny se ha pronunciado contra la guerra en sus audiencias judiciales. "Cada vez que lo hace, lo castigan", añadió.

Las autoridades rusas responden a la presión externa, como al petitorio reciente de cientos de médicos para que se brindara tratamiento a Navalny, dijo Volkov.

"Tal vez hay señales de que escuchan en el Kremlin", acotó. "No porque sean buena gente, que no lo son, no porque sean humanitarios, sino porque son vulnerables".

Volkov insinuó que Putin podría utilizar a Navalny en futuras negociaciones de paz.

"Él sabe que en algún momento tendrá que negociar, y entonces habrá muchas opciones sobre la mesa", añadió.