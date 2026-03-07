Partido de exrapero aventaja en Nepal

Katmandú.- El recién formado partido liderado por un popular exrapero de 35 años, Balendra Shah, amplió este viernes su contundente ventaja en el recuento de las elecciones de Nepal, perfilándose para una victoria histórica impulsada por la misma revuelta juvenil que derrocó al anterior Gobierno hace apenas unos meses.

Hasta las 15:15 hora local (09:30 GMT), el Partido Rastriya Swatantra (RSP) de Shah encabezaba el escrutinio en 97 circunscripciones con un margen abrumador, lo que apunta a la posibilidad de alcanzar una mayoría absoluta y desbancar a la vieja guardia política del país del Himalaya.

El Parlamento cuenta con 275 escaños, de los cuales 165 se eligen por mayoría simple en circunscripciones individuales y 110 por representación proporcional, por lo que para gobernar en solitario se necesitan 138 representantes.

"Los escenarios sugieren una cómoda victoria para el RSP (...) La ventaja en casi todas las circunscripciones es tan enorme que nadie esperaba este margen", aseguró en entrevista con EFE el observador electoral independiente Ujjwal Prajapati.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí