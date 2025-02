Los expertos en tecnología de DOGE son un imán para atraer jóvenes al Partido Republicano

CHICAGO (AP) — Para quienes están preocupados por el acceso del multimillonario asesor de Donald Trump, Elon Musk, a datos gubernamentales confidenciales, su grupo de jóvenes expertos en informática que tienen la tarea de reducir al gobierno federal representa una amenaza no regulada a la privacidad. La opinión de la derecha es muy diferente.

Influyentes conservadores se refieren al grupo de ingenieros, la mayoría de los cuales apenas rebasa los 20 años, como algunas de las mentes más brillantes del mundo que han sido enviadas para salvar al gobierno federal de la burocracia.

Esto se produce en un momento en que los jóvenes progresistas aseguran que han sido marginados por el Partido Demócrata y mientras el control del partido sobre los votantes más jóvenes se debilita, particularmente entre los hombres. Los republicanos utilizan estas contrastantes imágenes como una estrategia de mercadotecnia.

Charlie Kirk, fundador del grupo Turning Point, el cual ha organizado campañas de participación electoral para los republicanos, los llamó "jóvenes prodigios" y "estrellas" con cocientes intelectuales que "derretirían las listas de récords".

"Se trata de una toma de control del gobierno federal por parte de la Generación Z, de los millennials", dijo Kirk en su podcast del 4 de febrero. "Y siempre pensamos que vendría de la izquierda. Pero ese es el tipo de régimen geriátrico, de asilo de ancianos, que llevado al país al olvido. Ahora los jóvenes talentos toman el control del país para bien".

En las semanas posteriores al regreso de Trump a la Casa Blanca, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que encabeza Musk se ha infiltrado rápidamente en las agencias federales, remodelando al gobierno con pocos límites discernibles y apoderado de datos confidenciales de los contribuyentes.

Musk, el hombre más rico del mundo, se ha referido al equipo de DOGE como "algunos de los mejores ingenieros de software del mundo". En una entrevista reciente con Sean Hannity, presentador de Fox News Channel, Trump elogió a los empleados de DOGE, calificándolos como "jóvenes muy brillantes".

"Él atrae a un tipo de personas jóvenes muy inteligentes", dijo Trump sobre Musk. "Yo los llamo individuos de alto cociente intelectual".

Muchos de los ingenieros de DOGE que han sido identificados en los informes de los medios han sido vinculados a las empresas de Musk, y algunos a Peter Thiel, multimillonario de Silicon Valley y viejo conocido de Musk, según la revista de tecnología WIRED. Uno de ellos renunció y posteriormente fue recontratado rápidamente en medio de una controversia por publicaciones racistas en redes sociales que ya fueron eliminadas. El periódico The Wall Street Journal vinculó en un principio a Marko Elez, un empleado de 25 años, con una cuenta que publicó "Yo era racista antes de que fuera cool", y "Normalicen el odio a los indios".

Kirk y otras voces conservadoras han aplaudido a los jóvenes ingenieros por poner su talento al servicio del gobierno de Trump. Jen Horn, presentadora del podcast "Happy Women", dijo que "estos chicos ... literalmente viven y respiran estos números". Su compañera Katie Gorka, respondió: "Con frecuencia he pensado que estos chicos terminarán por salvarnos".

Sean Duffy, secretario de Transporte, tuvo un intercambio de publicaciones con Hillary Clinton en X —la red social propiedad de Musk— sobre las acciones del gobierno de Trump y el plan para que DOGE ayude a mejorar la seguridad de la aviación.

"No tienen experiencia relevante", dijo Clinton en respuesta a la publicación de Duffy sobre recibir ayuda del equipo de Musk. "La mayoría de ellos no tienen edad suficiente para alquilar un automóvil".

Duffy respondió: "Avanzamos sin ustedes porque el pueblo estadounidense quiere que hagamos que el sistema de transporte de Estados Unidos sea grande otra vez. Y sí, vamos a traer con nostros a los jóvenes de 22 años".

El encumbramiento de los ingenieros de Musk por parte de los republicanos es un reflejo de cómo lograron ganar terreno entre los votantes más jóvenes durante las pasadas elecciones.

La oponente demócrata de Trump en 2024, la entonces vicepresidenta Kamala Harris, ganó por un estrecho margen entre los votantes menores de 30 años, entre los que casi la mitad de ellos apoyaron a Trump, según AP VoteCast, una encuesta de más de 120.000 votantes. La cifra fue considerablemente menor que en 2020, cuando el demócrata Joe Biden recibió alrededor de seis de cada 10 votos de electores menores de 30 años durante su enfrentamiento contra el entonces presidente Trump. Otros grupos de edad también se inclinaron por Trump el año pasado, pero el giro entre los votantes más jóvenes fue el más pronunciado.

Para Alex Dwyer, de 28 años y presidente de la Kansas Federation of Young Republicans, ver que se celebre al joven equipo de DOGE ha sido emocionante luego de sentir durante buena parte de su vida adulta que se pasaba por alto a los jóvenes en lugares de trabajo y a nivel gubernamental.

"DOGE está demostrando que finalmente se reconoce el valor de nuestros talentos y habilidades", dijo Dwyer. "... El partido finalmente se ha dado cuenta de que si quieres atraer a los jóvenes, tienes que involucrarlos en el partido".

La campaña de Trump tuvo particular éxito para llegar a los hombres jóvenes como Dwyer, quienes estaban preocupados por la economía y se sentían descontentos con los avances políticos de las mujeres y por las llamadas "guerras culturales", explicó Melissa Deckman, directora general del Public Religion Research Institute (Instituto de Investigación sobre Religión y Sociedad), una organización no partidista sin fines de lucro que se especializa en temas políticos relacionados con los valores religiosos, y autora del libro "The Politics of Gen Z".

Al recurrir a medios alternativos, como podcasts de derecha y sitios de redes sociales que brindan una plataforma para opiniones de extrema derecha, la campaña de Trump fue en busca de los jóvenes en los lugares que podía encontrarlos. Deckman agregó que la celebración en torno a DOGE en redes sociales y podcasts se basa en esta estrategia al repetir el mensaje de que se le está dando prioridad a los hombres jóvenes.

"Históricamente, uno piensa en el Partido Republicano como el partido de los ancianos blancos y anticuados que se niegan a pasar la estafeta, y de repente hay un cambio cultural que resalta las contribuciones de los más jóvenes", refirió. "Mientras tanto, cuando se les da la oportunidad de pasar la antorcha, los demócratas últimamente no han tenido mucho éxito para hacerlo, y la gente joven está harta".

Sunjay Muralitharan, presidente nacional del College Democrats of America, se mostró escéptico de que DOGE —al que llamó una "amenaza inconstitucional a la democracia estadounidense"— atraiga a más jóvenes al Partido Republicano.

"La mayoría de los jóvenes son capaces de darse cuenta de esta adulación superficial", comentó. "La imagen del hombre más rico del mundo destruyendo agencias vitales es mucho más elocuente en este caso".

También ha habido jóvenes que han tenido un impacto en el Partido Demócrata, como David Hogg, un activista a favor del control de armas que fue nombrado como vicepresidente del partido en las elecciones de este mes, y Maxwell Frost, un representante federal por Florida y el miembro más joven en la cámara baja.

"Los demócratas tienen a muchos jóvenes en puestos importantes", subrayó John Della Volpe, director de encuestas en el Instituto de Política de la Facultad Kennedy de Harvard. "Simplemente no son tan buenos para hacérnoslo saber".

Añadió que ver que los ingenieros de DOGE tienen un impacto en el mundo real puede ser una señal importante para los jóvenes. Eso podría obstaculizar aún más los esfuerzos de los demócratas para reclutar a una generación más joven que ya se cuestionaba lo que el partido había hecho por ellos.

"Los republicanos están viendo una debilidad en los demócratas a través de los jóvenes, y la están aprovechando", expresó.

Basil Smikle, estratega político demócrata y profesor en la facultad de estudios profesionales de la Universidad de Columbia, dijo que, en particular, muchos hombres jóvenes descontentos pueden ver a DOGE como una muestra de que pueden tener poder. Instó a los líderes demócratas para que se aparten del camino de los jóvenes y diversifiquen a sus mensajeros.

"Si no lo hacen, los republicanos volverán a la misma estrategia y nos vencerán en cada oportunidad", recalcó.