"Patches", el gato de 40 libras que encontró hogar tras viralizarse

"Patches", un gato de 40 libras que estaba en busca de un hogar se viralizó en redes sociales, y logró encontrar una nueva familia.

El refugio Richmond Animal Care and Control, ubicado en Virginia, Estados Unidos, anunció en una publicación en redes sociales que "Patches" estaba en busca de un nuevo hogar.

Se trata de un minino especial que tiene una dieta y un plan de ejercicios diseñado a la medida debido a que tiene un peso de 40.3 libras (18.27 kilogramos).

Los animalistas no sólo describieron al gatito como dulce, sino que además estaba esterilizado y listo para ir a casa, lo que llamó la atención de los internautas.

La publicación rápidamente se viralizó y alcanzó más de 3.4 millones de reacciones en Facebook, donde se compartió más de 1.9 mil veces. Muchas personas pedían información para adoptar al gatito.

El refugio pidió a los interesados en "Patches", contactar con Robin, dado que el minino vivía en su oficina. Así llegó hasta una mujer que fue presentada como su nueva dueña. Una fotografía compartida en la misma cuenta indicaba que el mínimo ya había sido adoptado.

Una mujer sonrojada y sonriente apareció abrazando a "Patches", para anunciar que el gato ya había sido adoptado.

Los interesados en darle un hogar tenían que comprometerse a darle una vida sana, segura y llena de amor al minino consentido del refugio.

"Patches" salió del refugio con su nueva dueña, quien fue apoyada por personal de Richmond Animal Care and Control para transportar la jaula donde el minino reposaba.

Además de las solicitudes de información de cómo adoptar al minino, los usuarios de redes sociales también hicieron comentarios sobre su peso, preguntando si no sufría de alguna enfermedad.

Los usuarios consideraron que el minino estará mejor cuando logre perder algo de peso.