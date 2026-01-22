logo pulso
Patrullan policías y militares calles de Guatemala

Por AP

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Patrullan policías y militares calles de Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA.- El primer lugar donde acudieron la policía y los soldados guatemaltecos bajo el estado de sitio fue un barrio al norte de la capital conocido por ser el centro de operaciones de la pandilla Barrio 18. Las autoridades buscan debilitar a las poderosas pandillas callejeras después de que presuntos pandilleros atacaron el fin de semana a la policía, dejando 10 muertos

En una polvorienta cancha de fútbol de la colonia Alameda varios niños que jugaban con una pelota observaban a decenas de policías y militares formarse y recibir instrucciones para realizar uno de los primeros patrullajes y operativos policiales contra las pandillas.

"Estamos en un momento del alto riesgo, no nos separemos del grupo, tenemos el acompañamiento de los soldados, vamos a trabajar juntos, que Dios los acompañe", fueron las palabras de un oficial al mando de dos grupos: uno para patrullar la zona y otro para realizar un operativo de registro e identificación de personas.

A pie, policías y soldados armados con pistolas y fusiles, algunos con los rostros cubiertos y con chalecos antibalas, recorrieron pequeños callejones y calles de terracería de varias colonias humildes, donde la población los observaba sin alterar su cotidianeidad. Los policías pedían identificación y registraban a hombres y mujeres jóvenes que transitaban por la zona.

En conferencia de prensa el presidente Bernardo Arévalo dijo que tras 48 horas de implementación el estado del sitio han sido detenidas 293 personas, entre ellas 23 pandilleros.

