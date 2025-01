Liberación de Paul Watson en Dinamarca

LONDRES (AP) — El activista contra la caza de ballenas Paul Watson fue liberado de prisión en Dinamarca el martes y no será extraditado a Japón, informó su abogado a The Associated Press.

Japón había solicitado a Dinamarca la extradición de Watson, quien llevaba retenido en Groenlandia desde su arresto este verano bajo una orden japonesa.

Watson, que tiene ciudadanía canadiense y estadounidense, fue director de la Sociedad de Conservación Sea Shepherd, cuyos enfrentamientos en alta mar con buques balleneros han recibido apoyo de celebridades e incluso fueron presentados en el reality show "Whale Wars".

"Estamos felices y aliviados de que Paul Watson esté ahora libre", dijo el abogado Jonas Christoffersen. "Supongo que almorzará o desayunará ahora que es un hombre libre y luego encontrará la manera de regresar a casa".

Christoffersen dijo que la decisión es definitiva.