Pausan combates Kabul e Islamabad por ataque

Islamabad, Pakistán.- Pakistán y Afganistán anunciaron el miércoles una pausa temporal en los combates, dos días después de que Kabul culpó a Islamabad de un mortífero ataque aéreo en la capital afgana que, según dijo, mató a cientos de personas en un hospital de rehabilitación de drogas.

Ambos anunciaron la suspensión de los combates antes de la festividad musulmana de Eid al-Fitr, que marca el fin del mes sagrado musulmán del Ramadán, ya petición de Arabia Saudí, Turquía y Qatar.

Los tres países han tratado de mediar un cese de hostilidades desde que Afganistán y Pakistán reanudaron los combates transfronterizos en febrero, y también participaron en ayudar a negociar un alto el fuego entre ambos el pasado octubre.

Los anuncios se producen poco después de que las autoridades afganas realizaron un funeral masivo en Kabul para algunas de las víctimas muertas en el ataque del lunes.

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El ministro paquistaní de Información, Attaullah Tarar, dijo que la pausa en los ataques contra Afganistán entrará en vigor a la medianoche del miércoles y permanecerá vigente hasta la medianoche del lunes.

"Pakistán ofrece este gesto de buena fe y de acuerdo con las normas islámicas", dijo Tarar. Sin embargo, agregó que "en caso de cualquier ataque transfronterizo, ataque con drones o cualquier incidente terrorista dentro de Pakistán", las operaciones se reanudarán de inmediato con renovada intensidad.

El portavoz del gobierno afgano, Zabiullah Mujahid, no especificó un plazo para la pausa del lado afgano. Sin embargo, dijo que su país "responderá valientemente a cualquier agresión en caso de una amenaza seria".