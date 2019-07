PERFIL: Boris Johnson, el nuevo inquilino del 10 de Downing Street

Boris Johnson, político, periodista, escritor, presentador de programas de televisión y férreo defensor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, fue electo hoy como líder del Partido Conservador y desde mañana al asumir el cargo de primer ministro será el nuevo inquilino del 10 de Downing Street.

Johnson ganó este martes el liderazgo de los conservadores con 66 por ciento de apoyo al obtener 92 mil 153 votos, mientras su contrincante el ministro del Exterior, Jeremy Hunt, logró el respaldo del 34 por ciento de los integrantes de su partido al adjudicarse 46 mil 656 sufragios.

El político británico, favorito de la mayoría de los parlamentarios conservadores para sustituir a May, se ha caracterizado por sus comentarios poco diplomáticos sobre otros países y sus dirigentes.

En 2002, cuando recién había ganado una silla en el Parlamento británico, al hablar sobre los efectos del colonialismo en Uganda señaló: "si se los deja a su suerte, los nativos no confiarán más que en la gratificación instantánea de carbohidratos del plátano", según refirió un despacho de la BBC de Londres.

En marzo de ese año Johnson criticó la decisión del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de retirar un busto de la Oficina Oval de Winston Churchill, primer ministro de Reino Unido en dos periodos.

"Nadie estaba seguro de si el propio presidente había estado involucrado en la decisión. Algunos dijeron que era un desaire para Reino Unido. Otros que era un símbolo de la antipatía ancestral del presidente de Kenia por el imperio británico, del cual Churchill había sido un defensor ferviente", dijo el político en esa ocasión.

El exalcalde de Londres, quien para unos es un político carismático y para otros un bufón, evitó hablar públicamente en junio pasado sobre una discusión doméstica que protagonizó.

Johnson fue sometido al escrutinio público tras la fuerte discusión que sostuvo con su novia Carrie Symonds, ex jefa de prensa del Partido Conservador, misma que alarmó a una de sus vecinas quien llamó a la policía.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson nació el 19 de junio de 1964 en Nueva York, hijo del escritor y político Stanley Johnson y de la pintora Charlotte Johnson Wahl. Estudió en el Eton College y después se matriculó en Humanidades en la Universidad de Oxford.

Johnson fue compañero en la universidad de David Cameron, ex primer ministro y de George Osborne, ex ministro de Economía, y formó parte de la asociación estudiantil Bullingdon Club de Oxford.

Con sangre de sus orígenes turcos, franceses y alemanes, su bisabuelo fue Ali Kemal, quien sirvió brevemente como ministro del Interior en el Imperio Otomano.

Su primer empleo, tras graduarse, fue en una firma de consultoría en la que permaneció tan solo una semana, para después dedicarse al periodismo en diarios como The Times, Daily Telegraph y como director de la revista The Spectator.

Su gran popularidad se la debe al programa de televisión "Have I got news for you?" (¿Tengo noticias para ti?), en el que fue moderador y en donde se comentaban con humor las noticias de la semana.

Su carrera política inició en 2001 tras ganar una curul en el Parlamento representando al distrito conservador Henly del condado de Oxfordshire. En 2008 ganó la alcaldía de Londres y durante su gestión puso en marcha una serie de iniciativas que aumentaron su popularidad entre los ciudadanos.

Entre estas iniciativas destacan un plan de alquiler de bicicletas en el centro de Londres, conocido como "bicicletas Boris", la prohibición del consumo de alcohol en el transporte público, además participó en gran medida en la organización de los Juegos Olimpicos de 2012.

También ordenó que volviera a circular por las calles de Londres el "Routemaster", el icónico autobús rojo de dos pisos del que se puede subir y bajar en movimiento.

Antes de concluir su periodo como alcalde de Londres en 2016, Johnson decidió un año antes regresar a la Cámara de los Comunes representando a la circunscripción de Uxbridge y South Ruislip.

La primera ministra May lo designó ministro de Relaciones Exteriores en 2016, cargo al que renunció a mediados del año pasado tras oponerse a los planes de su jefa de negociar una salida suave de Reino Unido de la Unión Europea.

El exalcalde de Londres se separó de su segunda esposa Marina Wheeler en el 2018 tras 25 años de matrimonio. Entre ambos tienen cuatro hijos: Lara Lettice, Milo Arthur, Cassia Peaches y Theodore Apollo.

El 12 de junio pasado, Johnson anunció sus aspiraciones de contender en las elecciones internas del Partido Conservador por el puesto de primer ministro, tras la renuncia de Theresa May.

En esa ocasión, en un discurso ante los parlamentarios, señaló que estaba a favor de salir de Unión Europea antes del 31 de octubre con un nuevo acuerdo o sin él.

Manifestó además que como primer ministro impulsaría la infraestructura en el norte del país, aumentaría el gasto en educación y haría frente a la desesperanza que vive la nación.

Este martes, la copresidenta del Comité 1922 de la Cámara de los Comunes, Cheryl Gillan, anunció que Boris Johnson fue el triunfador de las elecciones primarias, en el centro de convenciones Queen Elizabeth II.