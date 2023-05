Periodismo puede enfrentar crisis sin precedentes: Conferencia Mundial de Periodistas

A-AA+

SEÚL, Corea del Sur, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La unificación digital adentro de los medios y el énfasis en el contenido de calidad, sin caer en el sensacionalismo, los riesgos de la desinformación y las fake news en esta época de la inteligencia artificial, donde hay nuevas herramientas digitales con las que se puede hacer periodismo, no sólo en la calle, además de los retos que tienen las redacciones, como identificar las tendencias virales y actuar en consecuencia, fueron parte de los temas centrales que destacaron en la Conferencia Mundial de Periodistas 2023 (WJC), que se realizó en Seúl y a la que asistió EL UNIVERSAL, cuya sesión de reuniones se realizó 25 de abril pasado, junto con otros 54 representantes del gremio.

"La ciencia y la tecnología digital están evolucionando más rápido que nunca. Si no nos preparamos para nuestro futuro, el periodismo puede enfrentar crisis sin precedentes", alertó KIM Dong Hoon, presidente de la Asociación de Periodistas de Corea, en sus palabras de apertura.

Destacó que "ahora vivimos en una era en la que podemos acceder a las noticias y a la información que necesitamos en cualquier momento y en cualquier lugar con un solo teléfono inteligente", y remarcó que "aunque tenemos distintas nacionalidades, razas, géneros e ideas, compartimos los mismos valores como periodistas en busca de la verdad, libertad y paz".

PYO Wan Soo, presidente de la Fundación de Prensa de Corea, coincidió en que el "periodismo está entrando en una nueva era y se mueve más allá de la fase de transformación digital y ahora es testigo del desarrollo de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT".

Agregó que "aún no está claro si estos cambios traerán una crisis o una oportunidad para el campo del periodismo, pero lo que está claro es que la verificación de nuevas tecnologías como chatGPT se ha vuelto muy importante. Este puede ser el tipo de liderazgo y función del periodismo que el mundo necesita en estos días".

Los oradores y participantes de la conferencia dieron charlas y presentaciones sobre "El desafío del periodismo para el desarrollo regional", guiada por el profesor emérito de la Universidad Nacional de Chungnam, CHO Sung Kyum, y "Liderazgo en la era de la transformación digital y el futuro del periodismo", moderada por JUNG Min Ho, al frente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Asociación de Periodistas de Corea.

Organizada por la Asociación de Periodistas de Corea (JAK) en colaboración con la Fundación de Prensa de Corea, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, la conferencia se llevó a cabo en persona por primera vez después de la pandemia del Covid-19.

El director de Medios y Asuntos Públicos de Sierra Leona Mohamed Asmieu BAH; el periodista de EL País Pablo León; el reportero del Bangkok Post de Tailandia, Poramet Tangsathaporn, y los periodistas de Busan Ilbo de Corea, KIM Jun Yong y LEE Sang Bae, mencionaron varios desafíos que enfrentan los medios en sus países.

Mohamed Asmieu BAH destacó la reducción del presupuesto publicitario y la intromisión política en los medios. Habló que en consecuencia hay una fuga de cerebros, desde presentadores hasta editores que se están volviendo expertos en relaciones públicas o cambian a profesiones a donde creen que pueden ganar más dinero para cuidar de ellos y sus familias.

Lamentó que la situación de los medios tradicionales en Sierra Leona "es extremadamente difícil como resultado de esta información rápida, incluso cuando se compromete el profesionalismo".

Pablo León mencionó la forma en que las noticias locales pueden ser internacionales, las denominó "glocal news". Tras la pandemia, abordó que "podemos hablar del urbanismo en Barcelona, problemas del sueño en Seúl (...) todas son noticias locales, pero también se dan en otras partes del mundo". Mencionó que "periodismo local y cercano es un buen antídoto contra las mentiras virales".

Poramet, de Tailandia, abordó las dificultades que experimentan los periodistas en su nación al cubrir noticias y problemas locales y dijo que "es necesario crear redes de periodistas"; "se debe fortalecer la libertad de expresión" y "las grandes agencias deben apoyar a las nuevas".

Los periodistas de Busan Ilbo compartieron su experiencia de abrir una lavandería en Sanbok Road, un pueblo en la ladera de Busan, para obtener historias comunitarias detalladas de los ancianos ahí.

También participaron Zhou Ning, editor en jefe adjunto del Centro de Nuevos Medios de la Agencia de Noticias Xinhua; Thais Chaigne, periodista de France 24; Lee Ga Hyeok, periodista de JTBC, Corea; Ryu Hyun Jung, director de Planificación Digital de Chosun Ilbo, Corea.

En el sentido de priorizar el contenido habló Zhou Ning: "Debemos reconocer con seriedad que aunque el panorama de los medios, la ecología de la opinión pública y los objetivos de la comunicación han sufrido cambios profundos bajo el impacto de los nuevos medios y las nuevas tecnologías, la regla de que 'el contenido es el rey' permanece sin cambios, sin importar qué tan avanzada o diversa sea, los medios de las nuevas tecnologías están en la era de la transformación digital".

Destacó que "hay que profundizar en el lugar para obtener información de primera mano con prontitud. Debe realizar investigaciones y practicar vigorosamente las habilidades físicas, visuales, mentales y de escritura". Remarcó que se "debe ir adentro del campo y encontrar en la gente la información de primera mano".

Lee Ga Hyeok destacó que en JTBC se están enfocando en la "estrategia móvil". Realizan videos cortos y los publican en cada red social que usan los consumidores. Destacó que todos deben ser "periodistas digitales" y se debe prestar atención a las tendencias más allá de generaciones, por lo que se debe conocer a estas audiencias. No obstante, "el líder debe dividir bien a los integrantes y saber bien cómo hacer que se comuniquen entre sí".

Thais Chaigne destacó que en France 24 hay un proyecto colaborativo con la gente, donde la ciudadanía de diversos países envía materiales, como videos, fotos y los periodistas del medio le dan forma y hacen una investigación en forma.

También mencionó que hay situaciones de estrés de las que no se habla, porque en un momento puedes estar en contacto con personas en situaciones de guerra y luego acaba la llamada o los mensajes y estás en una oficina. No obstante, aseguró que se "debe prestar atención a cómo el mundo digital hace que el periodismo de escritorio esté lleno de oportunidades, abriendo el mundo a los periodistas, sin importar dónde estén sentados".

Ryu Hyun Jung destacó que los periodistas deben trabajar internacionalmente y que "el escrutinio a los poderes sigue siendo importante".

Anupa Kurian Murshed, editora sénior de planificación de contenido digital en Gulf News, Emiratos Árabes Unidos, dijo que el objetivo final del periodismo debe ser el mismo: "mantener una marca, su liderazgo, a través de contenido confiable y de calidad (...) La unidad de visión es imperativa. Esto es especialmente cierto en la era digital. Para usar la frase latina: Unus pro omnibus, omnes pro uno, que significa todos para uno, uno para todos. Y ese es el núcleo de lo que será una sala de redacción exitosa del futuro".

Remarcó que el "contenido de calidad de sostiene, no importa en qué plataforma y debe estar acompañada por una estrategia clara. No confundan a los lectores".

Mencionó que todo es "verificado, probado, borrado de sesgo y tiene doble fuente, sin importar lo que hicieran los competidores".