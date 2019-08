Perredistas se deslindan de ceder registro a 'Futuro 21'

Militantes del PRD, encabezados por la integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) Karen Quiroga, firmaron un comunicado en el que aseguran que no permitirán que el partido ceda su registro a la plataforma Futuro 21, ni que se construya un proyecto "a partir de intereses personales".

El desplegado -fechado ayer martes pero compartido este miércoles- está firmado en su mayoría por integrantes de lo que fue la corriente Vanguardia Progresista dentro del PRD. En el mismo, piden a quienes asistirán al Congreso Nacional, este fin de semana, "hacer propuestas para recuperar los liderazgos territoriales en todos los estados".

Los firmantes, además de Karen Quiroga, son Julio César Moreno, alcalde de Venustiano Carranza; Omar Ortega, coordinador de la bancada perredista en el congreso del Estado de México; la exdiputada federal Evelyn Parra, entre otros.

"Construir un proyecto a partir de intereses personales y no desde las necesidades de la gente, suscribir acuerdos de manera unilateral con otras fuerzas políticas sin consultar a las bases, puede tener un resultado tan negativo como el obtenido con el 'Pacto por México'.

"No podemos cometer los mismos errores que llevaron al partido a perder el registro en varias entidades del país", señala el documento que compartió Omar Ortega este miércoles en su página de internet.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Karen Quiroga aclaró que los firmantes no están en contra de la plataforma política de Futuro 21, que impulsa la propia DNE y algunos expresidentes del PRD como Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta.

"Lo que creemos es que debe haber una consulta a la militancia, si acabamos de tener un proceso de refrendo y afiliación, no consultar es un error. Estamos de acuerdo en la conformación de Futuro 21 como una plataforma, no como se interpretó de que vamos a ceder el registro", dijo.

Sin embargo, personajes como Evelyn Parra se manifestaron en contra de la plataforma. Ella escribió esta mañana en sus redes sociales que "muchos perredistas no estamos de acuerdo con Futuro 21, afecta la militancia e ideología de nuestro partido".

El sábado pasado se llevó a cabo la primera asamblea nacional de Futuro 21, donde estuvieron presentes los líderes actuales perredistas, algunos los expresidentes, y cuadros que pertenecieron a otros partidos políticos, como José Narro (PRI), Beatriz Pagés (PRI) y Gabriel Quadri (PANAL); y se adelantó que abrirán el registro del PRD a las candidaturas que salgan de la organización.

"Pues bienvenido Futuro 21, pero en el PRD tenemos nuestras propias reglas [...] queremos que en esta renovación hagamos una consulta a los militantes, que los que vengan nuevos sepan cuáles son nuestras reglas, aunque aceptemos candidatos externos en las próximas elecciones (2021), sean bajo la dinámica de escoger a los mejores perfiles", añadió Quiroga.

Apenas ayer martes, la ex presidenta nacional del sol azteca, Alejandra Barrales, y el senador Juan Zepeda renunciaron a su militancia perredista por "los cimientos para construir una nueva propuesta política". Y la semana pasada lo hizo la exsecretaria general, Beatriz Mojica.