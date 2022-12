Perro muere tras salvarle la vida a su dueño en China

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- Un perro murió en un refugio de animales 12 días después de haber salvado la vida a su dueño, en China.

Los hechos sucedieron en Hangzhou provincia de Zhejiang y de acuerdo con un artículo publicado en South China Morning Post, un golden retriever con cruce de labrador fue víctima de ansiedad por separación.

Awang era el nombre del can y tenía nueve años, aunque solía ser un perro fuerte se negó a comer o beber mientras se encontraba lejos de su dueño lo que causó su muerte.

La intención de su dueño no era abandonarlo en el refugio, pero tuvieron que llevarlo ahí mientras él se recuperaba en un hospital tras haber sufrido un derrame cerebral.

Yang de 78 años únicamente vivía junto con awang en un departamento de Hangzhou, pero un día sufrió un derrame cerebral, suceso que alertó al perro y comenzó a ladrar de manera inusual.

Los vecinos del hombre de la tercera edad dijeron que el perro era tranquilo y al escucharlo ladrar fuerte y continuamente supieron que algo estaba mal, por lo que llamaron a la policía, según información del artículo.

Cuando los oficiales entraron a la propiedad encontraron a Yang en el suelo, debajo de una silla, de tal manera que le brindaron atención esto a su vez tranquilizó al perro que se acostó en silencio, cuenta el oficial de policía local Shen Jianhuan.

Es un estado de estrés que puede generar tu mascota cuando no tiene acceso a ti, esto pasa porque han desarrollado cierta dependencia y no son capaces de gestionar la soledad, según informa el portal Nature's Variety.

En este caso, awang no pudo soportar estar en una jaula lejos de su dueño y se resistió a comer y beber, lo que causó su muerte 12 días después de haberle salvado la vida a Yang.

En consecuencia, es importante que identifiques los síntomas de la ansiedad por separación: tu mascota rompe objetos en tu ausencia o llora, gime y a veces aúlla cuando te vas de casa, entre otros.

Por consiguiente debes buscar un especialista que pueda brindarte técnicas de modificación de la conducta.