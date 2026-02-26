Perú declara emergencia por las intensas lluvias

Lima, Perú.- Perú declaró el estado de emergencia el miércoles en más de 700 distritos de la costa del Pacífico, los Andes y la Amazonía debido a las lluvias intensas, aludes y desbordes provocados por el incremento de la temperatura en las aguas oceánicas que las autoridades atribuyen al fenómeno climático El Niño Costero.

El objetivo del decreto, firmado por el presidente interino José Balcázar y publicado en la gaceta oficial El Peruano, permite autorizar desembolsos rápidos de dinero a autoridades locales y regionales para resguardar los puentes, caminos, servicios de agua y electricidad, así como proteger la vida y salud de los ciudadanos.

Aunque las lluvias se han intensificado las últimas semanas, el nuevo gobierno no podía ejecutar los decretos porque recién la víspera Balcázar pudo juramentar a su gabinete, luego que el país quedó sin ministros desde el 17 de febrero tras la destitución de José Jerí, antecesor de Balcázar.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que al momento unos 931 kilómetros de carreteras en el país han quedado afectados solamente en las cuatro regiones más golpeadas por las precipitaciones. En estos tramos se trasladan poco más de medio millón de personas por semana.

La defensa civil indicó la semana pasada que 68 personas murieron desde diciembre por causas relacionadas a las lluvias.