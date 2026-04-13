Perú extiende la votación

Lima, Perú.- El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, máximo ente electoral del país, decidió este domingo ampliar el horario de votación de los comicios generales del Perú hasta el lunes 13 a las 18:00 horas (23:00 GMT) en las mesas de sufragio que no pudieron abrir en la jornada por el retraso en la distribución del material electoral.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró que esta medida se aprobó en vista a las deficiencias que se presentaron en el reparto del material, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y "con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto".

El acuerdo del pleno del JNE dispuso ampliar el horario de instalación de las mesas de votación hasta el lunes 13 de abril, entre las 7:00 y 14:00 horas, y el sufragio hasta las 18:00 horas (hora local) en aquellas mesas de Lima en las que no llegó el material.

Minutos antes, la ONPE confirmó que 63.300 electores no pudieron votar este domingo en 211 mesas de votación.

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Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Los sondeos a boca de urna señalaron que la votación ha sido liderada por la derechista Keiko Fujimori, seguida por un pelotón de otros seis candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial del 7 de junio próximo.