Revelaciones sobre Pete Hegseth y los chats en Signal

WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth creó otro chat en Signal que incluía a su esposa y su hermano en el cual compartió detalles similares de un ataque aéreo en marzo contra milicianos hutíes de Yemen, que también fueron enviados a otro chat con altos líderes del gobierno del presidente Donald Trump, informó The New York Times.

Una persona al tanto del contenido y quienes recibieron los mensajes —que hablaron a condición de guardar el anonimato para tratar asuntos delicados— confirmaron la existencia del segundo chat a The Associated Press.

El segundo chat en Signal —una aplicación comercial cuyo uso no está autorizado para comunicar información delicada o secreta de defensa nacional— incluía a 13 personas, según la fuente. También confirmaron que el chat se llamaba "Defensa ' Reunión de Equipo".

The New York Times informó que en el grupo estaban la esposa de Hegseth, Jennifer, exproductora de Fox News, y su hermano Phil Hegseth, quien fue contratado en el Pentágono como alto asesor y enlace con el Departamento de Seguridad Nacional. Ambos han estado viajando con el secretario de Defensa y asistiendo a reuniones de alto nivel.

La Casa Blanca restó importancia a los reportes el domingo por la noche como una "no-noticia", y sugirió que exempleados descontentos del Pentágono estaban difundiendo afirmaciones falsas.

"No importa cuántas veces los medios tradicionales intenten resucitar la misma no-noticia, no pueden cambiar el hecho de que no se compartió información clasificada", dijo Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca. "Los ´filtradores´ recientemente despedidos continúan tergiversando la verdad para calmar sus egos heridos y socavar la agenda del presidente, pero el gobierno continuará exigiéndoles responsabilidades".

El que se haya dado a conocer que había un chat adicional seguramente le traerá nuevas críticas a Hegseth y al gobierno de Trump en general, luego de que hasta ahora no ha tomado medidas para sancionar a los principales funcionarios de seguridad nacional que conversaron en Signal sobre los planes para un ataque militar.

"Siguen saliendo detalles. Seguimos viendo cómo Pete Hegseth pone vidas en riesgo. Pero Trump aún no tiene las agallas para despedirlo", dijo el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en la red social X. "Pete Hegseth debe ser despedido".

El primer chat, organizado por el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, incluía a varios miembros del gabinete y salió a la luz gracias a que Jeffrey Goldberg, editor en jefe de la revista The Atlantic, fue incluido en él.

El contenido del chat, publicado por The Atlantic, muestra que Hegseth enumeró sistemas de armas y una cronología del ataque contra los hutíes respaldados por Irán en Yemen el mes pasado.

Ni el Consejo de Seguridad Nacional ni un portavoz del Pentágono respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el otro chat grupal.

Hegseth había argumentado previamente que no se compartió información confidencial ni planes de guerra en el chat en el que se incluía al periodista.

El Times informó el domingo que en el segundo grupo se publicaron las mismas horas del despegue de los aviones de combate que en el primer chat. Varios funcionarios y exfuncionarios han dicho que compartir esos detalles de operaciones antes de un ataque sin lugar a dudas debió ser confidencial y su publicación pudo haber puesto en peligro a los pilotos.

El uso de Signal por parte de Hegseth y la difusión de este tipo de planes son objeto de una investigación del inspector general en funciones del Departamento de Defensa. La pesquisa se abrió a solicitud de la cúpula de la Comisión de Servicios Armados del Senado — el republicano Roger Wicker, quien preside el panel, y el demócrata de mayor rango, Jack Reed.

Reed instó al inspector general el domingo por la noche a investigar también el segundo chat en Signal reportado, y dijo que Hegseth "debe explicar de inmediato por qué supuestamente envió mensajes de texto con información clasificada que podría poner en peligro la vida de los militares estadounidenses".

"Me preocupa gravemente la capacidad del secretario Hegseth para mantener la confianza de los militares de Estados Unidos y del comandante en jefe", añadió.

Las nuevas revelaciones salen a relucir en medio de un caos en el Pentágono. Cuatro funcionarios del círculo íntimo de Hegseth dejaron su cargo la semana pasada mientras el Pentágono lleva a cabo una extensa investigación sobre filtraciones de información.

Dan Caldwell, un colaborador de Hegseth; Colin Carroll, jefe de despacho del subsecretario de Defensa Stephen Feinberg; y Darin Selnick, subjefe de despacho de Hegseth, fueron retirados del Pentágono.

Aunque en un principio se colocó a los tres bajo licencia hasta que concluyera la investigación, Caldwell publicó el sábado un comunicado conjunto en X en el que señaló que a ninguno de los tres "se nos ha informado hasta el momento el motivo exacto por el que éramos investigados y si la investigación sigue activa o siquiera si hubo una verdadera investigación sobre las ´filtraciones´".

Caldwell fue el designado como enlace de Hegseth con los miembros del gabinete de Trump en el chat de Signal.

El exportavoz del Pentágono John Ullyot también anunció su renuncia la semana pasada, aunque sin relación con las filtraciones. El Pentágono anunció, sin embargo, que se le había pedido la renuncia a Ullyot.