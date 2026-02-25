Petro defiende sistema salud

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro defendió el miércoles el sistema de salud del país, tras las críticas al sistema generadas por la muerte de una mujer que se desplomó en un dispensario cuando intentaba reclamar medicamentos para ella y su familia.

Petro cuestionó en la red social X que la prensa no se refiera al "éxito del sistema preventivo de salud" que asegura ha diminuido la mortalidad infantil y materna, mientras prefieren destacar casos particulares "con sevicia y utilización de la muerte", pese a que aún están en investigación.

La emergencia sucedió la víspera en un dispensario de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, poco después de que Cecilia Quintero dijera a un periodista local que no le entregaban los medicamentos para su condición renal hace meses, ni para su esposo con problemas cardiovasculares ni para su hijo en silla de ruedas. El momento en que se desplomó quedó grabado y fue publicado por el periodista Jorge Emilio González.

"La crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos. Esto es inadmisible", lamentó horas después la estatal Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos en el país. "No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales", agregó.

El caso de Quintero se une al de Kevin Acosta, un niño con hemofilia que falleció el 13 de febrero, en medio de presuntas irregularidades con la prestación del servicio de salud. El menor de siete años se golpeó tras caerse de una bicicleta en Huila, en el centro del país, y luego fue remitido de emergencia a Bogotá, donde no sobrevivió. Su madre denunció que falleció esperando un medicamento que necesitaba para la hemofilia.

Tanto Acosta como Quintero estaban afiliados a la Nueva EPS, una empresa prestadora de salud que está intervenida por el gobierno, y la cual está encargada de girar recursos a los dispensarios para que los distribuyan a los pacientes.

La Nueva EPS dijo el martes en un comunicado que trabaja con la red prestadora y las autoridades para esclarecer lo sucedido con Quintero. Mientras que Cafam, el dispensario, dijo que durante la emergencia su equipo activó los protocolos para brindar la atención inmediata.

Petro defendió que la Nueva EPS ha realizado pagos oportunos a los dispensarios como Cafam, en Cúcuta, e Integral Solutions, en Huila, para la entrega de medicamentos.

Para el mandatario, el problema del sistema de salud está en la falta de voluntad política del Congreso para aprobar la reforma a la salud, que pretendía quitar la intermediación de las EPS, dar al Estado un mayor control del dinero y poner en práctica un modelo preventivo de salud.

En medio de quejas constantes por la falta de acceso a medicamentos, Petro ha dicho que hay un acaparamiento de medicamentos —que genera largas filas de pacientes esperando sus medicinas— y una narrativa que busca generar caos en el sistema con el fin de hacerle daño a su gobierno. Mientras que las farmacéuticas alegan millonarias deudas de las EPS que agudizan sus problemas financieros.