Petro, se dice dispuesto a dialogar con Ecuador

BOGOTÁ.- En medio de una puja comercial entre Ecuador y Colombia por la imposición de aranceles, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo el sábado estar dispuesto a dialogar, pero a condición de tratar en primer lugar una política conjunta para el control de los puertos marítimos desde donde se trafica droga.

La tensión comercial surgió por la imposición de una tasa del 30% a las importaciones colombianas, anunciada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien alegó falta de colaboración en la vigilancia fronteriza y el déficit comercial de más de 850 millones de dólares. Colombia, en reciprocidad, dictó una medida similar para 20 productos ecuatorianos y la suspensión de la exportación de energía al Ecuador.

"Cuando quiera Ecuador nos reunimos", afirmó Petro en un mensaje en la red social X, pero señaló que el primer punto a tratar debe ser "la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos".

De acuerdo con Petro, el tráfico de sustancias ilícitas se da en ambos sentidos, "cocaína hacia afuera e insumos de fentanilo hacia adentro".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Petro destacó además que en su país se ha capturado a varios líderes de bandas criminales ecuatorianas que se especializan en dicho tráfico de doble vía.

"Creemos que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo", añadió el mandatario colombiano en el extenso mensaje.

La incertidumbre por la tensión entre ambos países afecta a los comerciantes en la zona fronteriza, dada la activa relación comercial binacional.