Petro y Trump se reúnen a puerta cerrada en la Casa Blanca

El encuentro se realizó a puerta cerrada y sin acceso a la prensa.

Por EFE

Febrero 03, 2026 12:14 p.m.
A
Reunión privada en la Casa Blanca

Reunión privada en la Casa Blanca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo este martes una reunión privada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, sin acceso a la prensa.

La Presidencia de Colombia difundió una imagen del encuentro a través de su cuenta oficial en la red social X, en la que se observa a ambos mandatarios dialogando en una sala del recinto presidencial estadounidense.

Hasta el momento, ninguna de las dos delegaciones ha informado sobre los temas abordados ni sobre posibles acuerdos derivados de la reunión, que se desarrolla completamente a puerta cerrada.

Trump recibe a Gustavo Petro en la Casa Blanca para tratar seguridad y narcotráfico

Las relaciones entre EEUU y Colombia se tensan por sanciones y acusaciones de narcotráfico a Gustavo Petro.

