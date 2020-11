Pfizer niega haber retrasado el anuncio sobre su vacuna por elecciones en EEUU

NUEVA YORK (EFE).- El consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, negó este martes que la farmacéutica retrasase hasta pasadas las elecciones estadounidenses el anuncio sobre la efectividad de su vacuna contra la covid-19, en contra de lo afirmado por el presidente del país, Donald Trump.



"No conspiramos con nadie, por supuesto", dijo Bourla preguntado al respecto durante un foro organizado por The New York Times, en el que el responsable de la empresa estadounidense aseguró que en ningún momento estuvo pendiente de los comicios.

"Las elecciones siempre fueron para nosotros una línea artificial. Podía ser muy importante para el presidente, pero no para nosotros", insistió.

Trump, a través de Twitter, sugirió una posible conspiración entre Pfizer y su socio BioNTech y los demócratas para retrasar el anuncio hasta después de las elecciones del 3 de noviembre.

Según el presidente, Pfizer "no tuvo el valor" de dar a conocer antes de los comicios los resultados de sus pruebas, según las cuales la vacuna tiene una efectividad del 90 por ciento.

Pfizer y BioNTech, que trabajan juntas en el proyecto, plantearon previamente la posibilidad de que los resultados preliminares del estudio estuvieran disponibles para finales de octubre, pero ese calendario se retrasó por un protocolo más estricto acordado con la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en sus siglas en inglés).

Las dos empresas continúan acumulando datos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna y esperan producir 50 millones de dosis este año y 1,300 millones de dosis en 2021.

Después del anuncio de Pfizer y BioNTech, este lunes la biotecnológica Moderna anunció que su posible vacuna contra la covid-19 es efectiva en un 94% y se convierte así en la segunda opción para iniciar una campaña de vacunación masiva contra el coronavirus en 2021.