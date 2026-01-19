logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El legado de Valentino Garavani en la moda

Fotogalería

El legado de Valentino Garavani en la moda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Phoenix Suns triunfan sobre Brooklyn Nets en la NBA

Dillon Brooks y Devin Booker destacan en el triunfo de los Suns sobre los Nets en un partido de alto nivel.

Por AP

Enero 19, 2026 09:49 p.m.
A
Phoenix Suns triunfan sobre Brooklyn Nets en la NBA

NUEVA YORK (AP) — Dillon Brooks anotó 27 puntos, Devin Booker sumó 23 y los Suns de Phoenix derrotaron 126-117 a los Nets de Brooklyn el lunes por la noche.

Collin Gillespie terminó con 22 puntos y Grayson Allen añadió 14 desde la banca para los Suns, que han ganado cinco de sus últimos siete partidos. Mark Williams aportó 16 unidades y ocho rebotes.

Phoenix tuvo un 57% de acierto en tiros de campo (44 de 77), incluyendo un 51% (20 de 39) desde larga distancia.

Los Suns llegaron a liderar por hasta 20 puntos en la primera mitad y tenían una ventaja de 17 con 9:08 en el cuarto período antes de que los Nets remontaran.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Noah Clowney de Brooklyn culminó una racha de 19-6 con una jugada de tres puntos que redujo la desventaja a 118-114 con 4:01 restantes en el tiempo reglamentario. Brooks respondió con un triple, pero fue sancionado con una falta técnica después de hacer contacto con Michael Porter Jr.

Clowney convirtió el tiro libre técnico antes de que Allen encontrara a Royce O´Neal completamente abierto en la esquina para un triple que puso el marcador 124-115, dejando el juego fuera de alcance.

Porter anotó 23 puntos para liderar a los Nets, que han ganado uno de sus últimos ocho partidos. Clowney sumó 16 y el suplente Ziaire Williams añadió 15.

Los Nets han perdido nueve de sus 11 partidos en enero después de haber tenido un récord de 7-4 en diciembre tras un inicio de temporada de 3-16.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Phoenix Suns triunfan sobre Brooklyn Nets en la NBA
Phoenix Suns triunfan sobre Brooklyn Nets en la NBA

Phoenix Suns triunfan sobre Brooklyn Nets en la NBA

SLP

AP

Dillon Brooks y Devin Booker destacan en el triunfo de los Suns sobre los Nets en un partido de alto nivel.

Ataques de pandilleros en Guatemala dejan policías muertos
Ataques de pandilleros en Guatemala dejan policías muertos

Ataques de pandilleros en Guatemala dejan policías muertos

SLP

AP

El presidente de Guatemala firma decreto de estado de sitio tras ataques a fuerzas de seguridad.

Madison Keys supera a Oleksandra Oliynykova en el Abierto de Australia
Madison Keys supera a Oleksandra Oliynykova en el Abierto de Australia

Madison Keys supera a Oleksandra Oliynykova en el Abierto de Australia

SLP

AP

Oleksandra Oliynykova se destaca en un encuentro memorable en el Abierto de Australia

Relatora ONU alerta sobre crisis de derechos humanos en Chiapas
Relatora ONU alerta sobre crisis de derechos humanos en Chiapas

Relatora ONU alerta sobre crisis de derechos humanos en Chiapas

SLP

EFE

Preocupación por la seguridad de los defensores de derechos humanos en Chiapas ante la falta de protección y los riesgos que enfrentan.