Pide México que Fuerzas Armadas de Bolivia regresen a cuarteles

El gobierno de México hizo un llamado a todas las Fuerzas Armadas en Bolivia, para que regresen a los cuarteles y no tengan mayores enfrentamientos con la población civil.

Además cuestionó el decreto recién publicado por el gobierno interino boliviano que encabeza Jeanine Añez, en el cual se autoriza a las Fuerzas Armadas para hacer uso de todos los medios disponibles para mantener la estabilidad en el país.

La representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, expuso en sesión ordinaria del organismo, que se sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos en Bolivia, por lo cual expresó preocupación por el rompimiento del orden constitucional y por los hechos de violencia registrados en la nación andina.

"De particular preocupación para mi país son las operaciones combinadas efectuadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Bolivia para reprimir las manifestaciones públicas, en las que se ha hecho uso excesivo de la fuerza, que han coartado las libertades y derechos que consagra la Constitución de ese país.

"En ese sentido, hacemos un llamado a todas las Fuerzas Armadas de dicho país a que regresen a los cuarteles y no se enfrenten a la población", expresó.

La diplomática mexicana se refirió al "gobierno de facto" de que está al frente de la administración boliviana, al que llamó a no quebrantar el orden constitucional, además de que condenó de manera enérgica cualquier violación a las libertades y los derechos humanos.

Cuestionó nuevamente la posición de la OEA. Indicó que este organismo y su secretario general no pueden promover una tesis donde el fin justifique los medios, y mucho menos cuando el orden constitucional y la democracia de un Estado miembro están en juego.

"México reitera su firme convicción de apoyar una salida democrática a la situación por la que atraviesa Bolivia y promoverá y apoyará la realización de elecciones libres bajo estándares internacionales, que son los cimientos más sólidos para promover la estabilidad y la prosperidad de cualquier país, respetando el derecho a la autodeterminación y la no intervención extranjera", apuntó.

México alertó sobre negociaciones que se llevan a cabo en la OEA en donde se excluyen a estados miembros y con ello se profundiza la división en la región.