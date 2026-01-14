Piden la liberación de presos políticos

CARACAS.- Familiares de los presos en Venezuela y activistas de derechos humanos reclamaron el martes la "libertad plena" de los detenidos luego de denunciar que las autoridades solo han excarcelado en los últimos días a una pequeña fracción de los más de 800 que se encuentran encerrados por motivos políticos.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos, una organización que reclama la excarcelación en Venezuela de detenidos en las protestas que siguieron a las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024 , señaló que han podido verificar únicamente 69 excarcelaciones.

"Nosotros como familiares", junto a organizaciones de derechos humanos, "tenemos hasta ahora estas relaciones (cifras), lo que demuestra, una vez más que no se han efectuado, el número significativo de estas liberaciones que se mencionaron", cuestionó Diego Casanova, vocero de dicho comité, en una protesta pacífica realizada dentro de la Universidad Central de Venezuela.

La semana pasada, el gobierno venezolano anunció que liberaría a un "número importante" de venezolanos y extranjeros encarcelados, como un gesto para consolidar la paz y la convivencia, sin mencionar una cifra ni en qué condiciones legales lo iba a hacer.

