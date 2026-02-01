Piden liberar a todos los presos políticos

Quito, Ecu.- Agrupaciones de venezolanos en Ecuador abogan por la liberación de todos los presos políticos en su país, incluidos dos ecuatorianos, identificados como Luis Olwaldo Landázuri León, de 45 años, y Jorge Párraga, de 44 años.

La politóloga Betzabeth Jaramillo, presidenta de la fundación ´Yo te apoyo Venezuela´ y miembro del partido político Voluntad Popular, ambas en Ecuador, abogó por la liberación de los "presos políticos que han estado tras las rejas, han recibido torturas, tratos inhumanos durante todo este tiempo del régimen".

Anotó que han realizado en Ecuador diferentes actividades, entre ellas misas, vigilias, han colgado carteles en diferentes lugares del país y se han hecho campañas comunicacionales "dando nombre a cada uno de esos rostros, que ha caído en durante la persecución" y que se encuentran "tras las rejas sin un procedimiento justo".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso el viernes una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

Landázuri, nacido en la provincia de Pastaza, fue detenido el 25 de septiembre de 2024 en Puerto Ordaz, Venezuela, por funcionarios del el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Fue imputado por terrorismo y conspiración, sin que se conozcan pruebas, proceso judicial regular, ni acceso efectivo a abogado.

Párraga, oriundo de Quevedo, está igualmente detenido en Venezuela.