logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Piden rebeldes "acuerdo nacional" en Colombia

Por AP

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Piden rebeldes "acuerdo nacional" en Colombia

BOGOTÁ.- El mayor grupo insurgente que queda en Colombia exhortó el lunes a concretar un "acuerdo nacional" para superar los conflictos políticos en la nación sudamericana, ya que enfrenta la posibilidad de ataques por parte del gobierno colombiano y el de los Estados Unidos de Norteamérica.

En un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, el Ejército de Liberación Nacional manifestó que, después de las elecciones en Colombia este año, le gustaría trabajar con el nuevo gobierno de la nación para diseñar acuerdos destinados a erradicar la pobreza, proteger los ecosistemas y "superar" el narcotráfico sobre todo en las áreas rurales.

El comunicado sigue a los informes de que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos intentan encontrar formas de llevar a cabo operaciones conjuntas contra el ELN, un grupo que el presidente colombiano Gustavo Petro dice que está integrado por narcotraficantes disfrazados de guerrilleros.

La presión sobre el ELN ha aumentado desde que comenzó el año, cuando Washington capturó al expresidente venezolano Nicolás Maduro en una redada antes del amanecer y lo trasladó a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Senador demócrata Mark Kelly demanda al Pentágono por censura
    Senador demócrata Mark Kelly demanda al Pentágono por censura

    Senador demócrata Mark Kelly demanda al Pentágono por censura

    SLP

    AP

    El senador Mark Kelly demanda al Pentágono por censura relacionada con video sobre órdenes ilegales en las fuerzas armadas.

    Trump sopesa operación militar contra Irán por represión
    Trump sopesa operación militar contra Irán por represión

    Trump sopesa operación militar contra Irán por represión

    SLP

    AP

    Trump considera acciones militares ante represión en Irán

    Amenaza de acciones unilaterales de EU eleva la tensión en México
    Amenaza de acciones unilaterales de EU eleva la tensión en México

    Amenaza de acciones unilaterales de EU eleva la tensión en México

    SLP

    El Universal

    La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo se pronuncia ante la tensión generada por las amenazas de EU.

    ONU-DH expresa consternación por asesinato de periodista en Veracruz
    ONU-DH expresa consternación por asesinato de periodista en Veracruz

    ONU-DH expresa consternación por asesinato de periodista en Veracruz

    SLP

    AP

    La ONU-DH expresa su consternación por el asesinato de un periodista en Veracruz y pide acciones concretas.