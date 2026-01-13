Piden rebeldes "acuerdo nacional" en Colombia

BOGOTÁ.- El mayor grupo insurgente que queda en Colombia exhortó el lunes a concretar un "acuerdo nacional" para superar los conflictos políticos en la nación sudamericana, ya que enfrenta la posibilidad de ataques por parte del gobierno colombiano y el de los Estados Unidos de Norteamérica.

En un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, el Ejército de Liberación Nacional manifestó que, después de las elecciones en Colombia este año, le gustaría trabajar con el nuevo gobierno de la nación para diseñar acuerdos destinados a erradicar la pobreza, proteger los ecosistemas y "superar" el narcotráfico sobre todo en las áreas rurales.

El comunicado sigue a los informes de que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos intentan encontrar formas de llevar a cabo operaciones conjuntas contra el ELN, un grupo que el presidente colombiano Gustavo Petro dice que está integrado por narcotraficantes disfrazados de guerrilleros.

La presión sobre el ELN ha aumentado desde que comenzó el año, cuando Washington capturó al expresidente venezolano Nicolás Maduro en una redada antes del amanecer y lo trasladó a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

