Pistolero de la Universidad Brown desaparece tras trágico tiroteo

PROVIDENCE, Rhode Island, EE.UU. (AP) — Las autoridades llamaron a las puertas el lunes buscando videos del pistolero de la Universidad de Brown, visto por última vez hace más de dos días mientras se alejaba del ataque en el aula que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos.

La policía renovó su búsqueda después de liberar a una persona de interés el domingo y determinar que las pruebas apuntaban en una dirección diferente.

El anuncio abrupto marcó un revés en la investigación del ataque del sábado en la prestigiosa escuela. Se acumulaban preguntas sobre la seguridad del campus, la aparente falta de evidencia en video y si el enfoque en la persona de interés le dio al asesino más tiempo para escapar de la justicia.

Los residentes de Providence y los estudiantes se sintieron aliviados el domingo temprano cuando las autoridades dijeron que habían detenido a un hombre en un hotel de Rhode Island en relación con el ataque y levantaron el confinamiento. Pero ese alivio duró poco, ya que el alcalde Brett Smiley dijo horas después que los investigadores no sabían si el pistolero todavía estaba en el área.

Colin Moussette, quien tiene amigos en Brown y está considerando inscribirse el próximo otoño, dijo al visitar el campus el lunes que se sentía incómodo sabiendo que el sospechoso no ha sido capturado.

“Cómo alguien se escapó a pleno día, para mí, no solo es desgarrador, sino muy preocupante”, dijo. “Cómo obtuvieron acceso al edificio es preocupante”.

La última vez que se vio al pistolero fue minutos después del tiroteo. Las autoridades publicaron un breve clip de video del sospechoso alejándose de la escena, pero su rostro no era visible.

Una de las víctimas era activa en la iglesia. La otra superó problemas de salud

El tiroteo ocurrió en un aula estilo auditorio donde un grupo de estudio se preparaba para un examen.

Ella Cook, una estudiante de segundo año de 19 años que era vicepresidenta de los Republicanos Universitarios de Brown y querida en su iglesia en Birmingham, Alabama, fue una de las asesinadas, según su pastor en casa.

Al anunciar su muerte el domingo, el reverendo R. Craig Smalley describió a Cook como “una luz increíblemente fundamentada, fiel y brillante” que animaba y “levantaba a quienes la rodeaban”.

“Ella era conocida por su corazón audaz, valiente y amable mientras servía a su capítulo y a sus compañeros de clase”, dijo en X Martin Bertao, el presidente del club.

El otro estudiante que fue asesinado era MukhammadAziz Umurzokov, un alumno de primer año de 18 años que estudiaba bioquímica y neurociencia. Estaba ayudando a un amigo en una sesión de repaso para un examen final de economía cuando fue fatalmente herido, dijo su hermana.

Cuando era niño, Umurzokov sufrió una condición neurológica que requirió cirugía, y más tarde usó un corsé debido a la escoliosis, dijo Samira Umurzokova, señalando que la familia emigró a Estados Unidos desde Uzbekistán cuando ella, su hermano y su hermana eran jóvenes.

“Tuvo tantas dificultades en su vida, y entró en esta increíble escuela y se esforzó mucho para cumplir con la promesa que hizo cuando tenía 7 años”, dijo a la AP por teléfono el lunes.

No había cámaras en la escena del tiroteo

La liberación de la persona de interés dejó a las fuerzas del orden sin un sospechoso conocido, mientras las autoridades se comprometían a redoblar sus esfuerzos pidiendo a los residentes del vecindario y a las empresas videos de vigilancia que pudieran ayudar a identificar al atacante.

“Tenemos un asesino suelto”, indicó el fiscal general Peter Neronha.

Las autoridades dijeron el domingo que una de las razones por las que no había video del tirador era porque el edificio de ingeniería de Brown no tiene muchas cámaras.

El alcalde dijo que no ha habido amenazas creíbles de más violencia desde el tiroteo, y las escuelas de la ciudad estaban abiertas el lunes.

Colegios y universidades, incluidas las de Providence y algunas escuelas de gran prestigio, están aumentando la seguridad tras los tiroteos. Yale dijo que también habría seguridad adicional para las celebraciones de Hanukkah.

El domingo por la mañana, los funcionarios detuvieron a una persona de interés en un hotel Hampton Inn fuera de Providence. Dos personas familiarizadas con el asunto identificaron a ese individuo como un hombre de 24 años de Wisconsin, aunque las autoridades nunca revelaron su nombre.

Neronha dijo que algunas pruebas apuntaban al hombre que las autoridades detuvieron, pero una investigación más profunda apuntó a otro lado.

Se plantean preguntas sobre la seguridad del campus

El tiroteo ocurrió mientras se llevaban a cabo los exámenes finales en Brown, una de las escuelas más antiguas y prestigiosas del país.

El pistolero abrió fuego dentro de un aula en el edificio de ingeniería, disparando más de 40 rondas con una pistola de 9 mm, reveló un funcionario policial a AP. Se recuperaron dos pistolas cuando la persona de interés fue detenida, dijo el funcionario, que no estaba autorizado para discutir la investigación públicamente y habló con AP bajo condición de anonimato.

Los investigadores no estaban seguros de cómo el agresor entró en el aula del primer piso.

El ataque desató horas de caos en el campus y en los vecindarios circundantes, mientras cientos de policías buscaban al agresor. Durante el confinamiento, que se levantó hasta el domingo, después de que la persona de interés fue detenida, muchos estudiantes permanecieron atrincherados en habitaciones mientras otros se escondían detrás de muebles y estanterías.

Li Ding, un estudiante de la Facultad de Diseño de Rhode Island que está en un equipo de baile en Brown, estaba molesto porque no había mejor seguridad en el campus.

“El hecho de que estemos en un estado de vigilancia pero que no se haya utilizado correctamente en absoluto es simplemente profundamente frustrante”, dijo Ding.

Uno de los nueve estudiantes heridos ya fue dado de alta del hospital, aseveró Paxson el domingo. Siete están condición crítica pero estable, y uno estaba grave.

El alcalde dijo que visitó a algunos de los heridos y se sintió inspirado por su valentía, esperanza y gratitud. “La resiliencia que estos sobrevivientes mostraron y compartieron conmigo es, francamente, bastante abrumadora”, dijo Smiley.