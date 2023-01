Planta ilegal de tabaco explotaba a 10 ucranianos en España

Una redada en una fábrica ilegal de tabaco en el norte de España encontró a 10 ucranianos que eran obligados a trabajar muchas horas con salarios muy bajos y sin contratos de trabajo válidos, dijo el lunes un oficial de la Guardia Civil.

El capitán de la Guardia Civil, Carlos Carrasco, informó que la mitad de los ucranianos vivían en España con estatus de refugiados. Solo uno llevaba cédula de identidad española para extranjeros, y se cree que fue el responsable de llevar a sus paisanos a la fábrica.

"Estas organizaciones saben que están en una situación de vulnerabilidad y les ofrecen salarios muy bajos y jornadas intensivas", señaló Carrasco.

El oficial, quien supervisó el allanamiento de la fábrica en La Rioja, indicó que las horribles condiciones de vida allí inicialmente llevaron a las autoridades a sospechar que los ucranianos eran víctimas de trata de personas.

"Los baños estaban sucios, (había) colchones apilados en suelo, muy poca higiene", dijo Carrasco sobre las unidades prefabricadas en las que vivían los trabajadores.

Posteriormente, se descartó la trata de personas porque a los ucranianos se les permitió conservar su documentación y teléfonos móviles, y las puertas no estaban cerradas, aunque no se aventuraban a salir para no ser detectados.

La fábrica fue una de tres cateadas por las fuerzas de seguridad dentro de una operación nacional contra una red de contrabando de tabaco. Los agentes detuvieron a 27 personas y confiscaron cigarrillos y hojas de tabaco por valor de 37,5 millones de euros (41 millones de dólares).

Los líderes de la trama poseían vehículos de lujo, joyas y gran cantidad de efectivo que fueron incautados en la operación. Se registraron unas 20 residencias, edificios industriales y comercios.

En España viven más de 150.000 refugiados ucranianos que han recibido protección temporal tras huir del país devastado por la guerra.