Planta nuclear Three Mile Island recibe préstamo de mil millones de dólares

HARRISBURG, Pensilvania, EE.UU. (AP) — El Departamento de Energía de Estados Unidos dijo que prestará 1.000 millones de dólares para ayudar a financiar el reinicio de la planta nucleoeléctrica de la Isla de las Tres Millas (Three Mile Island), en Pensilvania, que está bajo contrato para suministrar energía a los centros de datos de Microsoft.

El préstamo se alinea con las prioridades del gobierno del presidente Donald Trump, que incluyen el fortalecimiento de la energía nuclear y la inteligencia artificial.

Para Constellation Energy, que posee el único reactor nuclear en funcionamiento de la planta de Three Mile Island, el préstamo federal reducirá su costo de financiamiento para poner en marcha nuevamente la planta que había sido cerrada. El reactor de 835 megawatts puede cubrir las necesidades de aproximadamente 800.000 hogares, indicó el Departamento de Energía.

El reactor había estado fuera de operación durante cinco años cuando Constellation Energy anunció el año pasado que gastaría 1.600 millones de dólares para reiniciarlo bajo un acuerdo de 20 años con Microsoft para comprar la energía para sus centros de datos.

Constellation Energy renombró la unidad en funcionamiento como el Centro de Energía Limpia Crane mientras trabaja para restaurar equipos, incluidos la turbina, el generador, el transformador principal de energía y los sistemas de enfriamiento y control. Espera volver a poner la planta en operación en 2027.

El préstamo se emite al amparo de un programa de infraestructura energética existente de 250.000 millones de dólares autorizado inicialmente por el Congreso en 2022. Ni el departamento ni Constellation divulgaron los términos del préstamo.

La planta, ubicada en una isla en el río Susquehanna, en las afueras de Harrisburg, fue el sitio del peor accidente nuclear comercial del país, en 1979. El accidente destruyó un reactor, la Unidad 2, y dejó la planta con un reactor en funcionamiento: la Unidad 1.

En 2019, la entonces empresa matriz de Constellation Energy, Exelon, cerró el reactor en funcionamiento, diciendo que estaba perdiendo dinero y que los legisladores de Pensilvania se habían negado a subsidiarlo para mantenerlo en operación.

El plan para reiniciar el reactor surge en medio de una especie de renacimiento para la energía nuclear, ya que las autoridades están buscando en ella una forma de reforzar el suministro de energía del país, ayudar a evitar los peores efectos del cambio climático y satisfacer la mayor demanda de energía de los centros de datos.