Poderosas tormentas en EU dejan inundaciones

PORTLAND, Oregón.- La primera de una serie de poderosas tormentas dejó el martes fuertes lluvias y ríos crecientes en el noroeste de Estados Unidos, provocando el cierre de caminos y rescates acuáticos.

Los residentes en partes de Oregon y Washington lidiaban cortes de energía, inundaciones y cierres de escuelas, mientras que los conductores se enfrentaban a separados de escombros y agua que cerraron la circulación en distintas vías y dejaron vehículos sumergidos.

Al noreste de Seattle, los bomberos dijeron que realizaron varios rescates, utilizando kayaks inflables para retirar a personas de autos varados y trasladando a otra persona por kilómetro y medio (una milla) hacia un lugar seguro después de que quedaron atrapados en un área boscosa.

Los meteorólogos advirtieron que lo peor estaba por venir, ya que se tiene previsto que algunos de los principales ríos alcancen su máximo nivel durante la semana.

"Estamos comenzando a ver muchos ríos que comienzan a subir y moverse muy rápidamente, con mucho escurrimiento por la lluvia", dijo Harrison Rademacher, de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Seattle.

Rademacher describió el río atmosférico que empapa la región como "una corriente en chorro de humedad" que se extiende a lo largo del océano Pacífico "con la boquilla empujando a lo largo de la costa de Oregon y Washington".

El Centro de predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional pronosticó varios días de lluvias intensas a lo largo de la costa y más de 30 centímetros de nieve en las montañas Rocosas en el noroeste de Wyoming. Hay alertas de inundación vigentes con posibles inundaciones repentinas dispersas a lo largo de la costa y en las montañas Cascade.