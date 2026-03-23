Policía británica investiga como ataque antisemita la quema de 4 ambulancias

LONDRES (AP) — Cuatro ambulancias de una organización benéfica judía fueron incendiadas la madrugada del lunes en Londres, en lo que la policía británica investiga como un delito antisemita. Los detectives trabajan para determinar si era auténtica una reivindicación de responsabilidad de un grupo con presuntos vínculos con Irán.

Ataque antisemita en ambulancias de Londres

Aunque no ha sido clasificado como un incidente terrorista, agentes antiterroristas han sido puestos a cargo de la investigación. Nadie resultó herido en el ataque nocturno, que reventó ventanas en viviendas cercanas y dejó los vehículos convertidos en cascarones calcinados.

Líderes religiosos y políticos condenaron lo que el primer ministro británico Keir Starmer calificó de "espantoso" ataque antisemita.

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"El antisemitismo no tiene cabida en nuestra sociedad y es realmente importante que todos nos mantengamos unidos en un momento como este", dijo Starmer, quien se reunió con líderes de la comunidad judía en su oficina el lunes para discutir la respuesta al ataque.

Los agentes acudieron a Golders Green, un barrio del norte de Londres con una numerosa población judía, tras recibir reportes de un incendio, informó la Policía Metropolitana. Cuatro ambulancias de Hatzola Northwest, una organización de voluntarios que brinda respuesta médica de emergencia, resultaron dañadas, según el cuerpo de bomberos de Londres.

Cilindros de oxígeno que había en los vehículos explotaron, lo que provocó que se rompieran ventanas en un bloque de apartamentos contiguo. Viviendas cercanas fueron evacuadas como medida de precaución.

Investigación policial y reivindicación de responsabilidad

Lo que parecía ser un video de una cámara de seguridad mostraba a tres figuras vestidas de negro y con capuchas llevando un recipiente hacia una de las ambulancias antes que las llamas estallaran alrededor del vehículo. La policía indicó que buscaba a tres sospechosos, pero que aún no se habían realizado arrestos.

Policía intenta autenticar reivindicación de responsabilidad

Un video publicado en Telegram, supuestamente por un grupo islamista llamado Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, mostraba un mapa de la ubicación donde se guardaban las ambulancias y imágenes de ellas en llamas. Un grupo del mismo nombre, que se traduce como el Movimiento Islámico de los Compañeros de lo Justo, previamente se atribuyó la responsabilidad de ataques contra sinagogas en Bélgica y Holanda.

El gobierno de Israel lo ha calificado como un grupo fundado recientemente con presuntos vínculos con redes proiraníes.

La policía dijo estar al tanto de una reivindicación de responsabilidad en línea y que trabajaba para establecer su autenticidad.

"Establecer la exactitud de esta reivindicación es una prioridad para el equipo investigador", dijo el ministro de Seguridad, Dan Jarvis.

Mark Reisner, un testigo que vive en el barrio, oyó fuertes explosiones y llegó al lugar "justo cuando la tercera ambulancia estaba explotando", dijo a Sky News.

"Una explosión muy fuerte, como que la sentías atravesarte las entrañas", dijo, y añadió: "Simplemente nos ha sacudido a todos con confusión y shock".

El ataque propagó el miedo y la alarma en la comunidad judía de Reino Unido, que se siente cada vez más vulnerable.

Shomrim, una organización sin fines de lucro que opera una vigilancia vecinal en la zona, condenó el ataque en la red social X como "un incidente dirigido y profundamente preocupante que afecta a un servicio de emergencia vital que sirve a la comunidad judía local".

Ataques previos contra la comunidad judía del Reino Unido

El número de incidentes antisemitas reportados en todo el Reino Unido se ha disparado desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel y la guerra posterior de Israel contra Hamás en Gaza, según el Community Security Trust, que trabaja para proteger a la comunidad judía. El grupo registró 3.700 incidentes en 2025, frente a 1.662 en 2022.

En octubre de 2025, un atacante embistió con su auto a personas reunidas afuera de una sinagoga de Manchester para celebrar la festividad judía de Yom Kippur y mató a una persona a puñaladas. Otra persona murió durante el ataque después de que la policía le disparara accidentalmente.

La semana pasada, dos hombres en Londres fueron acusados de llevar a cabo una vigilancia "hostil" el año pasado sobre la comunidad judía en Reino Unido en nombre de Irán.

Algunos miembros de la comunidad han criticado al gobierno laborista de Starmer por no haber evitado que las manifestaciones propalestinas derivaran en discursos y actos antijudíos.

Peter Zinkin, un político conservador que representa a Golders Green en el consejo local, dijo que la comunidad sentía "angustia e ira".

"Incendiar ambulancias en medio de la noche es una vergüenza", dijo. "Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué ocurrió? Y la razón por la que me temo que ocurrió es que el gobierno y los medios, en particular ciertas partes de los medios, han validado el antisemitismo a escala nacional".

La arzobispa de Canterbury Sarah Mullally, la jefa de la Iglesia anglicana, dijo que "este tipo de actos de violencia, odio e intimidación no tienen cabida en nuestra sociedad".

El gran rabino Ephraim Mirvis lo calificó de un "asalto repugnante".

"En un momento en que las comunidades judías de todo el mundo se enfrentan a un patrón creciente de estos ataques violentos, afrontaremos este momento con una determinación compartida y nos mantendremos unidos contra el odio y la intimidación", escribió en X.