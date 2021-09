Policía chileno que agredió a una constituyente es dado de baja

Santiago de Chile (EFE).- La Policía chilena informó que cursó la baja de un agente que agredió a Tiare Aguilera, miembro de la convención que redacta una nueva Constitución, durante un procedimiento el pasado domingo.



Un video ampliamente difundido en redes sociales muestra cómo el uniformado toma violentamente del cuello a Aguilera para intentar detenerla, un registro que motivó el inicio de una investigación interna.

"Se ha tomado la determinación de dar de baja de las filas de la institución al funcionario involucrado en la agresión, conductas impropias que la institución no tolera ni acepta", señaló el general jefe de la Zona Santiago Este, Jean Camus.

Según medios locales, el llamado al cuerpo policial de Carabineros se habría producido luego de que Aguilera protagonizara una discusión con su pareja, en la que según ella misma "jamás hubo golpes o agresiones físicas".

Al tratar de reingresar a su domicilio tras quedar fuera y sin llaves, forcejeó la puerta de su apartamento y funcionarios policiales llegaron al edificio para detenerla.

"Me asusté porque pensé que me iban a confundir con un ladrón (...) En eso se acercan seis carabineros, a los que les intento explicar lo que había sucedido y que necesitaba entrar para saber cómo estaba mi hijo. En ningún momento me dejan subir, me señalan que me van a detener (...)", explicó la convencional.

A continuación, narró Aguilera en su comunicado, los uniformados procedieron a arrestarla "con mucha fuerza" y uno de los funcionarios la ahorcó para hacerla subir al vehículo.

"Ningún ciudadano merece ser tratado así por los funcionarios que supuestamente debieran protegernos", sentenció la convencional elegida para representar al pueblo Rapa Nui, de Isla de Pascua.

Este órgano, el primero del mundo con paridad de género y formado en gran parte por ciudadanos independientes y de tendencia progresista, comenzó en julio a redactar la nueva Constitución chilena, que sustituirá a la actual, vigente desde la dictadura militar y concebida como el origen de las graves desigualdades del país.

El proceso constituyente fue la vía política para amainar la crisis social en la que estaba sumida el país a finales de 2019, la más grave en sus 31 años de democracia.