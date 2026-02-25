logo pulso
Policía cubana mata en una embarcación civil de EU

El incidente ocurrió en el cayo Falcones, donde la lancha rápida también abrió fuego

Por EFE

Febrero 25, 2026 01:38 p.m.
A
Policía cubana mata en una embarcación civil de EU

La Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EE.UU. que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).

El comunicado indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas. Todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

El Minint no aportó datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida. El suceso se registró en el cayo Falcones, provincia de Villa Clara (centro de Cuba).

