Policía cubana mata en una embarcación civil de EU
El incidente ocurrió en el cayo Falcones, donde la lancha rápida también abrió fuego
La Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EE.UU. que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).
El comunicado indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas. Todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".
El Minint no aportó datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida. El suceso se registró en el cayo Falcones, provincia de Villa Clara (centro de Cuba).
no te pierdas estas noticias
Policía cubana mata en una embarcación civil de EU
EFE
El incidente ocurrió en el cayo Falcones, donde la lancha rápida también abrió fuego
Guatemala refuerza vigilancia militar tras muerte de líder CJNG
EFE
El ministro de Defensa, Henry Sáenz, detalló que se usan vehículos blindados y equipos de inteligencia.
Trump llamó a Sheinbaum tras operativo contra el "Mencho"
El Universal
La Presidenta de México precisó que hubo apoyo en materia de inteligencia por parte del gobierno estadounidense