Policía de Los Ángeles ordenó aterrizar sus helicópteros por exceso de niebla

El Departamento de Policía de Los Ángeles dio a conocer que habían tomado de la decisión de aterrizar todos sus helicópteros el domingo por la mañana debido a las malas condiciones para volar.



Sin embargo, el helicóptero en que viajaba el ex ugador estelar de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, decidió volar.



Bryant, de 41 años, su hija Gianna, de 13, y otras siete personas más, perdieron la vida luego de que su helicóptero se estrelló en la zona de Calabasas (California), en el área montañosa de las afueras de Los Angeles.



Mientra que apenas empiezan las investigaciones para saber los motivos del percance fatal.



La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, siglas en inglés) es la encargada de investigar e identificar la causa probable de "todos los accidentes de aviación civil en Estados Unidos", así como los accidentes de trenes, carreteras y marinos.



La agencia normalmente advierte que no puede determinar la causa de un accidente sino hasta después de un año.



Josh Rubenstein, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, dijo que la división de apoyo aéreo de ese departamento dejó en tierra sus helicópteros el domingo por la mañana debido a las condiciones de niebla y agregó que no volaron sino hasta la tarde.



Indicó que "la situación climática no cumplió con nuestros estándares mínimos para volar", explicó Rubenstein. "La niebla era suficiente para que no estuviéramos volando".



Agregó que el estándar mínimo de vuelo del Departamento de Policía de Los Angeles es de dos millas (3,2 kilómetros) de visibilidad y un techo de nubes de 800 pies (244 metros).



Rubenstein fue categórico al asegurar que el departamento vuela dos helicópteros cuando las condiciones climáticas lo permiten. Uno de esos vuelos es en el Valle de San Fernando y otro en la cuenca de Los Ángeles.