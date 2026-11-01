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Polonia atraviesa grave crisis constitucional

Por EFE

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Polonia atraviesa grave crisis constitucional
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      Cracovia, Polonia.- Polonia vive una jornada de incertidumbre institucional tras una noche de tensión en torno al Tribunal Constitucional (TC), cuyo control está disputado entre los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria que ostenta el primer ministro, Donald Tusk, y la dirección respaldada por su rival político, el presidente Karol Nawrocki.

      Los incidentes iniciaron cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión inmediata del presidente del TC, Bogdan Swieczkowski, y del vicepresidente, Bartlomiej Sochanski, y asumió la dirección del organismo.

      La Policía entró después en la sede a petición de la propia magistrada e impide el acceso al recinto al presidente y vicepresidente suspendidos, mientras cientos de manifestantes permanecen concentrados en la verja de entrada al edificio.

      Durante la noche se registraron tumultos y enfrentamientos entre agentes antidisturbios y un grupo de diputados de la oposición y manifestantes en la entrada del TC.

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      Nawrocki que interrumpió su viaje oficial a Senegal y regresó a la capital polaca debido a la situación, entró pasada la medianoche en el TC junto al primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapinski.

      Allí denunció "una violación del orden constitucional" y una "toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado", y convocó consultas urgentes.

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