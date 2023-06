Polonia jura no acatar normas de migración de la UE

El primer ministro de Polonia aseguró el jueves que su país no estará obligado a acatar las normas de la Unión Europea sobre migración y vetará cualquier plan que intente forzar a los países a recibir refugiados.

"Un ataque a Europa está en marcha. Las fronteras de Europa no son seguras. Está en juego la seguridad de los habitantes de nuestro continente", dijo el primer ministro Mateusz Morawiecki en una declaración por video. Añadió que propondrá "un plan de fronteras seguras" a los mandatarios de la UE en una cumbre en Bruselas.

Semanas atrás, los países de la UE dieron un paso en la reforma de la ley de asilo al acordar un plan para compartir la responsabilidad por los migrantes que entran a Europa sin autorización. El asunto es la raíz de una de las crisis políticas más prolongadas del bloque.

El acuerdo compensa la obligación de los países donde arriban la mayoría de los migrantes de recibir y alojarlos con el requisito de que otros miembros les brinden apoyo, sea financiero o recibiendo refugiados. Los países que se niegan a recibir migrantes podrían pagar 20.000 euros (21.400 dólares) por persona.

El plan fue aprobado por mayoría calificada de dos tercios, con los votos en contra de Polonia y Hungría, los que buscarán en la cumbre cuestionar la validez legal de esa decisión.

Morawiecki dijo que su "plan es claro: 'no' a la reubicación forzada de los migrantes, 'no' a la violación de los derechos de veto de los Estados individuales y 'no' a las violaciones del principio de libertad, el principio de que los Estados toman decisiones por su cuenta, 'no' a las sanciones impuestas por Bruselas a los Estados".

Polonia, Hungría y República Checa se negaron a aceptar las cuotas de migrantes impuestas apresuradamente por la UE en 2015, cuando más de 1 millón de personas, principalmente sirios que huían de la guerra, entraron a Europa. La corte suprema de la UE sentenció en 2020 que no habían respetado las leyes del bloque.

El número de personas que tratan de entrar a la UE sin autorización va en aumento. La agencia Frontex, que vigila las fronteras y costas, dijo que entre enero y mayo se registraron 50.300 intentos, más del doble que en el mismo período del año pasado y la cifra más alta desde 2017. Pero esas cifras son ínfimas comparadas con las que registran Turquía, Líbano o Jordania.