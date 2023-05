Por posible Ovni, suspenden vuelos durante 12 horas en Turquía

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- En Turquía, los vuelos se suspendieron durante 12 horas debido a un Objeto Volador No Identificado supuestamente detectado por el radar de un avión de pasajeros en el sureste del país, informó la agencia Anadolu.

El radar de un avión que llegaba al aeropuerto a la medianoche detectó un objeto no identificado a 9 mil pies (2.7432 kilómetros) en la ciudad de Gaziantep, dijeron las autoridades.

Después de que los pilotos informaron de la situación a la unidad de control de tráfico aéreo, los aviones que llegaban fueron dirigidos a los aeropuertos de las ciudades de Adana y Sanliurfa.

Al menos 18 vuelos fueron cancelados desde entonces; las operaciones se reanudaron después de 12 horas, indicó la agencia Anadolu.

En enero pasado, una enorme nube apareció sobre la ciudad de Bursa, Turquía, en lo que fue considerado por testigos como una "vista surrealista" y comparado con un Objeto Volador No Identificado.

También circuló en redes sociales un video de la formación ovalada de doble anillo que parecía asomarse sobre la ciudad desde detrás de la ladera de una montaña cercana, como también mostraron las fotos.

La forma duró aproximadamente una hora hasta desaparecer del cielo, según la agencia Anadolu.