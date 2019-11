¿Por qué se inunda Venecia?

Este martes 12 de noviembre la ciudad italiana de Venecia alcanzó su peor inundación en 53 años. Aproximadamente a las 10 de la noche la marea tuvo un nivel de 187 centímetros. Hasta ahora se han reportado dos muertos y no se ha dado un informe oficial de los daños materiales. No se había presentado una inundación de tal magnitud desde 1966, cuando el agua alcanzó los 194 centímetros. Si bien este fenómeno conocido como acqua alta o agua alta, ocurre con cierta regularidad en la ciudad, ha empeorado en los últimos años.

De acuerdo con el diario The Telegraph, el agua alta puede suceder varias veces al año entre octubre y enero, y dura algunas horas, dependiendo de la zona. Las inundaciones se producen por la convergencia entre las mareas altas regulares y los vientos de siroco (son vientos hacia el norte, a lo largo del mar Adriático).

La mayor parte de la ciudad, especialmente las zonas bajas (en donde se encuentran los mayores atractivos turísticos), son afectados con frecuencia. Recordemos que la ciudad de Venecia está compuesta por más de 118 islas repartidas a lo largo de una laguna que abarca 50 mil kilómetros cuadrados. Por su valor arquitectónico, artístico e histórico (se fundó en el siglo V), es considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Cuando la inundación alcanza un metro de altura como máximo, la población permanece sin mayores afectaciones. En algunas calles se colocan pasos peatonales de madera, los cuales usan locales y turistas. El agua alta se vuelve un problema si supera los 110 centímetros; a partir de ahí, la población es alertada.

La intensidad de las inundaciones ha aumentado en los últimos años. En octubre de 2018 el agua alcanzó un nivel de 156 centímetros. Este año la Basílica de San Marcos fue uno de los monumentos inundados. El agua solo ha llegado hasta su vestíbulo en cinco ocasiones, y tres de ellas han sucedido en los últimos 20 años.

El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, señala al aumento en intensidad de las inundaciones como un efecto directo del cambio climático. Según el meteorólogo Nikki Berry, consultado por la BBC, deberíamos evitar atribuirle un solo evento al cambio climático. Sin embargo, factores como el aumento en el nivel del mar y el hecho de que la ciudad se está hundiendo, hacen al destino particularmente susceptible.

¿Se puede evitar? Existe un proyecto que pretende evitar las inundaciones en Venecia, denominado Mose. Es una gran serie de barreras o compuertas que podrían cerrar el paso al agua si los niveles de la laguna aumentaran. Aunque fue probado por primera vez en 2013, no ha sido implementado. Se sabe que podría comenzar a funcionar a finales de 2021.