Portugal elige a su presidente

Por EFE

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Portugal elige a su presidente

Lisboa, Portugal.- Más de 11 millones de portugueses están llamados este domingo a las urnas para elegir a su futuro presidente y sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa entre el exlíder socialista António José Seguro y el dirigente de ultraderecha André Ventura.

Los sondeos indican que Seguro, que fue primero seguido de Ventura en la primera vuelta de las elecciones, se erigirá como vencedor en esta segunda ronda con una ventaja holgada.

Según una de las encuestas más importantes del país, la del Centro de Estudios y Sondeos de Opinión (Cesop) de la Universidade Católica Portuguesa, publicada el martes, Seguro lograría el 67 % de la intención de voto, frente al 33 % de Ventura.

Si no se hace distribución de los indecisos, el primero lograría el 56 % de los sufragios, frente al 25 % del segundo, con un 6 % de personas que no saben o no dicen a quién apoyarán este domingo.

Seguro ganó la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 18 de enero, con 1.755.563 sufragios (31,11 %), seguido de Ventura que logró 1.327.021 (23,52 %).

Desde entonces, el exministro y exsecretario general del Partido Socialista (PS) ha recibido el respaldo de quienes fueron sus principales adversarios de centroderecha en la primera ronda de los comicios: el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo y el exministro conservador Luís Marques Mendes.

