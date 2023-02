Posiciones neutrales en invasión rusa no valen: Canciller ucraniano

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- En la invasión de Rusia contra Ucrania, las posiciones neutrales no valen. Y el rechazo al envío de armas a este último país no tiene que ver con un deseo de paz, sino con una posición política, y habría que ser honestos en ello, advierte el canciller ucraniano, Dmitro Kuleba.

En conferencia de prensa virtual sobre "¿Cómo afecta la agresión de Rusia contra Ucrania a los países de América Latina después de un año de la guerra a toda escala?", organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la que participó EL UNIVERSAL, Kuleba señaló que Ucrania está diseñando "una nueva estrategia de acercamiento" hacia América Latina y El Caribe, que incluye un plan "ambicioso" para expandir la presencia diplomática en la región.

En ese sentido, Kuleba hizo un llamado a los líderes de la región que han adoptado una posición "neutral", y les pidió "escoger el lado correcto de la historia".

Cuestionado por este diario acerca de la postura del gobierno mexicano, que condenó en Naciones Unidas la invasión, pero cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, se mostró en contra del envío de armas a Ucrania, señalando que no abona a la paz, Kuleba dijo que "respetamos las decisiones de cada país", pero pidió "ser honestos. Los que dicen no al envío de armas porque eso alienta la guerra, lo que están diciendo realmente es que quieren que Ucrania no luche.

"Si no tenemos armas, y Rusia sí, Rusia gana. Es muy simple". Destacó el encuentro que sostuvo en otoño con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, diciendo que hubo "entendimiento sobre dónde están parados nuestros países".

Sin embargo, insistió que al apoyar a Ucrania, no es sólo un apoyo al país en sí, sino al "orden internacional". La guerra, subrayó Kuleba, "no es divertida. Nosotros también queremos paz, pero no queremos ser destruidos como nación, no queremos que nuestras ciudades sean arrasadas, nuestras mujeres y niños violados. Para evitar esto, necesitamos armas".

En ese sentido, dijo que los que están en contra de ese envío, "no es que quieran paz. Están defendiendo una política. Decir eso sería más sincero. No traten de encubrir lo que son decisiones pragmáticas usando la palabra paz".

El riesgo de mantener una postura neutral, alertó, es que eso sólo servirá para alentar a otros países a seguir los pasos de Rusia, alentará a los más fuertes a aplastar a los más débiles.

Sobre el apoyo que Latinoamérica puede brindar, cuando está por cumplirse, este 24 de febrero, un año del conflicto, Kuleba fue muy claro. "Latinoamérica tiene armas y municiones soviéticas en las que estamos interesados". Incluso se mostró favorable a un diálogo para adquirirlas de forma no gratuita. Entregar esas armas, dijo, "no es estimular la guerra, sino permitir que alguien que ha sido atacado, se defienda".

Kuleba se mostró confiado en que, tarde o temprano, Ucrania ganará esta guerra. "Sabemos lo que está en juego y seguiremos luchando", concluyó.