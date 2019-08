Posterga Trump visita a Dinamarca por tema de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este día que postergará para más adelante su visita a Dinamarca, luego que el gobierno danés calificó como una "discusión absurda" el interés del gobernante estadunidense por comprar Groenlandia.

En un mensaje de Twitter, Trump señaló que Dinamarca es un país muy especial con "personas increíbles", pero debido a los comentarios de su primera ministra Mette Frederiksen, de que no tiene interés en discutir la compra de Groenlandia, "pospondré nuestra reunión programada en dos semanas para otro momento".

Frederiksen fue capaz de ahorrar una gran cantidad de gastos y esfuerzos tanto para Estados Unidos como para Dinamarca al ser tan directa. "¡Le agradezco por eso y espero reprogramar en algún momento en el futuro!", agregó el mandatario estadunidense.

La decisión de Trump se da a conocer después de que Frederiksen señalara que Groenlandia -territorio autónomo de Dinamarca en el Ártico- no estaba en venta, en alusión al interés demostrado en su compra por el presidente de Estados Unidos.

"Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa. Espero de verdad que no sea nada que se haya dicho en serio", agregó la primera ministra de Dinamarca.

Trump tenía previsto visitar el país nórdico el 2 y 3 de septiembre, cuando se reuniría con la primera ministra y la familia real, sin embargo, la víspera el gobernante estadunidense señaló que estaba considerando su viaje a Dinamarca y que no estaba del todo seguro.

Ante esa postura, Frederiksen indicó: "partimos de la base de que habrá una visita del presidente estadunidense y estamos en marcha con los preparativos. Espero con ilusión la visita, Estados Unidos es nuestro principal aliado en cuestiones de seguridad".