Praga cambia fuegos artificiales de Año Nuevo por juego de luces

Galería 1 de 4

Praga ha tenido este miércoles dos espectáculos para celebrar el nuevo año: Unos tradicionales fuegos artificiales, organizados de forma privada, y un juego de luces y vídeo con el que el Ayuntamiento quiere acabar con los efectos perniciosos para la salud y el medioambiente de la pólvora y el ruido.



Esta guerra de espectáculos es el resultado de la decisión del Gobierno municipal, encabezado por el Partido Pirata, de prescindir de los fuegos de artificios que tradicionalmente se lanzan en la ciudad en la noche del 1 de enero.



El Ayuntamiento decidió el pasado agosto sustituir el espectáculo pirotécnico por uno de "video mapping", una técnica audiovisual que proyecta imágenes y animaciones sobre superficies reales, creando incluso efectos en tres dimensiones.



Tres espectáculos de luces, cada uno de unos 10 minutos, se han proyectado a lo largo de la tarde sobre la fachada del Museo Nacional, en la Plaza Venceslao, donde miles de personas se congregaron para contemplar la novedosa celebración.



El Gobierno municipal argumenta que los fuegos de artificios no sólo son perjudiciales para el medioambiente, sino que afectan también a la salud, por el estrés que las explosiones causan en personas, especialmente niños y mayores, y animales.



Ante esa decisión del Ayuntamiento, que insiste en que no se trata de una prohibición, una iniciativa privada ha organizado un espectáculo pirotécnico para mantener la tradición.



Esa iniciativa admite que muchas personas afirman sentirse molestos por los cohetes y petardos, pero que esas quejas no se refieren a los fuegos artificiales lanzados profesionalmente, sino a los usados por particulares, informa Radio Praga



Por eso, aparte de recaudar fondos para su espectáculo, la asociación Ohnostroj pro Prahu (Fuegos artificiales para Praga) ha lanzado una campaña de concienciación para que la gente no use artefactos pirotécnicos de forma privada.